WATTWIL «Bildungsstandort ein weiteres Mal gestärkt»: Glasklares Ja zu einem Zentrum für Holz und Energie Dieses Ergebnis lässt keine Fragen offen: Mit zweimal über 80 Prozent Zustimmung spricht sich der Wattwiler Souverän dafür aus, dass ein Werkraum Holz & Energie unweit des Bahnhofs gebaut werden kann. Eröffnung soll in gut drei Jahren sein.

Der Werkraum Holz und Energie soll an der Austrasse in Wattwil gebaut werden. Visualisierung: PD

Klarer geht fast nicht: Satte 85,9 Prozent der Wattwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sprachen sich am Sonntag an der Urne dafür aus, das Baurecht für den sogenannten Werkraum Holz & Energie an der Austrasse zwischen Kino Passerelle und Säntis Energie zu erteilen. In Zahlen ausgedrückt heisst dies: 2033 Personen stimmten zu, 334 waren dagegen. Dies bei eine Stimmbeteiligung von knapp 43 Prozent.

Die Erteilung des Baurechts an «Holzbau Schweiz – Kantonalverband St.Gallen» war Voraussetzung dafür, dass das Projekt Werkraum Holz und Energie realisiert werden kann. Mit der Umsetzung des Bauvorhabens wird auch die Bedingung der Südostbahn erfüllt, unter welcher sie der Gemeinde Wattwil das Kaufrecht für die Parzelle einräumte. Die Bedingung verlangt, dass das Areal für den Bildungsstandort und/oder für eine öffentliche Nutzung zu verwenden sei.

Zwei Elemente: Werkhalle und Kopfbau

In der gleichen Thematik hatten die Stimmberechtigten noch über eine zweite Vorlage zu befinden. Die Realisierung des Kopfbaus wird durch eine Genossenschaft umgesetzt, sofern die erforderlichen Drittmittel akquiriert werden können.

Als Beteiligung an dieser Genossenschaft hat der Wattwiler Gemeinderat einen Beitrag von 300’000 Franken gesprochen. Diesen haben die Stimmbürger an der Urne glasklar bestätigt. 1864 Personen waren dafür, 463 dagegen. Das entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 80,1 Prozent. Bei dieser Abstimmung lag die Stimmbeteiligung bei 42,6 Prozent.

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident Wattwil. Bild: PD

In einer Stellungnahme lässt sich der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner wie folgt zitieren: «Unser Bildungsstandort wird damit ein weiteres Mal gestärkt und ein innovatives, zukunftsgerichtetes Projekt ermöglicht.»

Doch worum geht es überhaupt? Es wird ein Zentrum errichtet, in dem sich alles um die Themen Holz und Energie dreht. Das Gebäude präsentiert sich baulich als eine Einheit, wird aber inhaltlich von zwei unterschiedlichen Elementen getragen. Zum einen ist dies die Werkhalle, in der unter anderem die Unterbringung von Werkstätten für den Unterricht der Oberstufe der Schule Wattwil-Krinau sowie ein überbetriebliches Kurszentrum von Holzbau Schweiz geplant sind. Die Baukosten für die Werkhalle betragen 6,5 Millionen Franken. Die Finanzierung obliegt Holzbau Schweiz.

Direkt anschliessend an die Werkhalle ist zum anderen die Erstellung des Kopfbaus vorgesehen. In diesem sind der Bau von Büroräumlichkeiten für verschiedene Organisationen wie für das Energietal Toggenburg, Wald St.Gallen Liechtenstein, für die Waldregion 5 Toggenburg sowie für das Regionale Didaktische Zentrum der Pädagogischen Hochschule St.Gallen geplant.

Unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten

Zudem soll dort das Forum für Innovation und Nachhaltigkeit entstehen, wofür unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten wie beispielsweise Ausstellungen vorgesehen sind.

Nach dem doppelten Ja des Wattwiler Souveräns kann der Kantonalverband St.Gallen von Holzbau Schweiz die Projektarbeiten weiter vorantreiben. Die vorgesehene Fertigstellung ist im Spätsommer 2026, also in gut drei Jahren.