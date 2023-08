Schwingen «Wichtig für die Nachwuchstalente»: Am Königscamp in Wildhaus lernen die Jungschwinger von den Besten Schon zum elften Mal reisen rund 80 Jungschwinger aus allen fünf Teilverbänden der Schweiz nach Wildhaus. Dort schliessen sie nicht nur Freundschaften, sondern lernen auch von ihren Idolen.

Scharf beobachtet von Werner Schlegel und Damian Ott, bezwingen sich die Nachwuchsschwinger mit neuen Tricks. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Es ist leicht bewölkt am Montag, doch nach Regen sieht es nicht aus. Die Temperaturen sind weder zu hoch noch zu hoch: Das perfekte Wetter zum Schwingen.

Und das wird in Wildhaus auch gemacht. Um 13 Uhr versammeln sich beim Berggasthaus Oberdorf 81 Jungschwinger im Alter zwischen 10 und 15 Jahren zum Start des Königscamps – dem nationalen Nachwuchscamp für Schwingtalente aus der ganze Schweiz.

Kontakte für die Zukunft

Roger Fuchs kommt selbst aus dem Toggenburg. Bild: Larissa Flammer

Schon zum elften Mal findet das Lager in Wildhaus statt. Das, obwohl Roger Fuchs selbst gar kein Schwinger ist. Der Organisator des Königscamp sagt: «Ich spiele eigentlich nur Fussball, interessiere mich aber seit je fürs Schwingen.» Als er erfuhr, dass es für Jungschwinger kein nationales Camp gibt, wie für Fussballer, sah er Handlungsbedarf.

Es sind Kinder und Jugendliche aus allen fünf Teilverbänden des Eidgenössischen Schwingerverbandes. «Wir achten darauf, dass aus jedem Teilverband etwa gleich viele Jungs ans Königscamp kommen», sagt Fuchs.

«Solche Camps sind für Jugendliche und Kinder sehr wichtig, weil sie so wichtige Kontakte für die Zukunft knüpfen können.» Das bestätigt auch Werner Schlegel. Er sei selbst nie am Königscamp gewesen. Jedoch habe er an ähnlichen Aktivitäten teilgenommen, und habe dort einige seiner Vorbilder treffen können. Der 20-Jährige Schwinger ist schon das zweite Mal Gast im Königscamp. Zusammen mit seinem Freund und Rivalen Damian Ott zeigt er den Jungschwingern neue Taktiken und Schwünge, welche diese anschliessend ausprobieren können.

Ott und Schlegel zeigen, wie es geht, während die Kinder aufmerksam zuhören. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Eifrig schwingen sich Jungschwinger zu Boden und versuchen mit den neuen Tricks den jeweilig anderen auf den Rücken zu zwingen. Dabei werden sie von Ott und Schlegel gut beobachtet.

Sport ist wichtig im Königscamp

«Wir haben die 81 Jungschwinger in zwei Gruppen unterteilt, damit im Sägemehl immer ungefähr Gleichaltrigen aufeinandertreffen», sagt Roger Fuchs. Während die eine Altersgruppe schwingt, gehen die anderen Kinder und Jugendlichen weiteren Aktivitäten nach. Was gemacht wird, sei unterschiedlich und wetterabhängig, sagt Fuchs. Für gewöhnlich verbrächten sie Zeit beim Schwendisee oberhalb von Wildhaus. Für diesen Programmteil müsse dieses Jahr jedoch, des Wetters wegen, eine Alternative gefunden werden.

«Wenn es nicht zu stark regnet, gehen wir wandern oder machen etwas Polysportives in den Hallen», so Fuchs. Bewegung sei wichtig, es sei ja ein Sportlager.

Die Kinder stehen Schlange für Bilder und Autogramme ihrer zwei Vorbilder. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Nach zwei Stunden im Sägemehl ist das erste Training des Königscamps 2023 zu Ende. Ein Tisch wird aufgestellt und die Autogrammstunde beginnt. Es werden Fotos gemacht und Ott und Schlegel verewigen ihre Unterschriften auf Karten, T-Shirts und Käppli.

«Für die Kinder und Jugendlichen ist es wichtig, ihre Idole treffen zu können und von ihnen Tipps zu erhalten», sagt Fuchs. So wird das Ziel – ein Sieg an einem grösseren Schwingfest – greifbarer und erscheint gar nicht so unrealistisch.

Schlegel gibt den Nachwuchsschwingern noch letzte Worte auf den Weg: «Bleibt dran und behaltet immer eure Ziele im Blick.» Nicht aufgeben sei das Wichtigste.