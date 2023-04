Schwingen Präsident des Schwingklubs Wattwil zum Toggenburger Verbandsschwingfest am Sonntag in Mosnang: «Der Sieg geht über Schlegel oder Ott» Er ist Eidgenosse und 41-facher Kranzgewinner. Mittlerweile ist Urs Abderhalden im vierten Jahr Präsident des Schwingklubs Wattwil. Nun erklärt er, weshalb das Verbandsfest ein Einheimischer gewinnt und warum er weiterhin mit dem Schwingen verbunden bleibt.

Der einheimische Damian Ott gehört beim Verbandsschwingfest in Mosnang zu den Topfavoriten. Bild: Lorenz Reifler

Er hat das Toggenburger Verbandsschwingfest 2012 in Oberbüren zusammen mit Urban Götte gewonnen. Nach seinem Rücktritt 2014 als Aktiver stand er weiterhin auf dem Sägemehl – als Kampfrichter oder als Mitglied diverser Organisationskomitees.

Weil Urs Abderhalden, seit Herbst 2019 Präsident des Schwingklubs Wattwil, erstmals seit vielen Jahren nun keine offizielle Funktion beim eigenen Verbandsfest ausübt, kann er es etwas ruhiger angehen lassen.

Aber selbstverständlich wird er beim ersten Saisonhöhepunkt der Toggenburger Schwinger am nächsten Sonntag in Mosnang als Besucher vor Ort sein. Im Vorfeld hat er sich Zeit für eine Einschätzung genommen.

Ein Trio kommt für den Sieg in Frage

Die Zeiten, als der Toggenburger Schwingerverband mit Andy Büsser, Köbi Roth, Urban Götte, Nöldi Forrer, Daniel Bösch, den Gebrüdern Jörg, Beat und Urs Abderhalden und weiteren Schwingern eine Vielzahl an Eidgenossen stellte, sind vorbei. In den vergangenen Jahren konnte die entstandene Lücke teilweise geschlossen werden. Die heutigen Aushängeschilder heissen Werner Schlegel, Damian Ott und Marcel Räbsamen.

Urs Abderhalden, Präsident Schwingklub Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Dazu sagt Urs Abderhalden: «Der Sieg in Mosnang dürfte über Werner Schlegel oder Damian Ott führen, allenfalls kann auch Marcel Räbsamen ein Wort mitreden.» Dahinter hätte es ein paar Junge aus den Reihen des Toggenburger Schwingerverbandes, denen Abderhalden eine gute Platzierung zutraut, jedoch noch nicht den Festsieg. «Da müsste einer schon einen Wahnsinnstag erwischen oder den drei Spitzenschwingern ein gravierender Fehler unterlaufen.»

Im vergangenen Jahr in Magdenau waren die Stärkeverhältnisse fast dieselben. Im Schlussgang besiegte Werner Schlegel Marcel Räbsamen. Damian Ott konnte wegen einer Entzündung am Schienbein gar nicht antreten. Das ist in diesem Jahr anders. Nach dem Sieg vor Wochenfrist in St.Gallenkappel möchte der in Dreien Wohnhafte nun auch auf heimischem Boden glänzen. Zu den grössten Gegnern der drei Toggenburger Eidgenossen gehören der Appenzeller Markus Schläpfer sowie die St.Galler Oberländer Michael und Christian Bernold.

Trychlerfründe Moslig feiern Jubiläum Am Wochenende geht in Mosnang nicht nur das Verbandsschwingfest über die Bühne, an dem am Sonntag rund 120 Schwinger erwartet werden. Tags zuvor laden die Trychlerfründe Moslig zum Jubiläumsfest, an dem sie ihr 33-jähriges Bestehen feiern. Gestartet wird um 18 Uhr mit einem Apéro, bevor ein Umzug durchs Dorf mit Fahnendelegationen der Mosliger Vereine und Trychlergruppen aus der ganzen Schweiz die Festivitäten einläutet. (bl)

Mit 29 Jahren die Schwingerhosen an den Nagel gehängt

Während andere in jenem Alter einen zweiten Frühling spüren, hat Urs Abderhalden, der mit seiner Familie in Stein wohnt, bereits mit 29 Jahren die Schwingerhosen an den Nagel gehängt. Warum so früh? «Ich hatte 2014 bereits rund 20 Jahre geschwungen, zudem wollten meine Knie nicht mehr so richtig.»

Und weil er im Jahr zuvor mit dem eidgenössischen Kranz in Burgdorf sein grosses Ziel erreicht hatte, war es für ihn der richtige Zeitpunkt, abzutreten. Burgdorf sei auch für die Eltern Jörg Senior und Rosmarie eine emotionale Geschichte gewesen, weil Urs nach seinen Brüdern Jörg und Beat ebenfalls zum Eidgenossen gekrönt wurde.

«Ich war davor in den wichtigen Momenten immer verletzt», erinnert sich der 38-Jährige. «Bei meinem ersten Eidgenössischen in Frauenfeld 2010 war ich schon 25.» Bei allen vorangegangenen Festen mit eidgenössischem Charakter musste er verletzungsbedingt passen.

Die schlimmste Verletzung sei der Komplettschaden im linken Knie gewesen – zum Knorpelschaden kamen ein gerissenes Kreuzband und der kaputte Meniskus hinzu. «Ab 2009 hat sich das Glück dann mir zugewendet, denn bis zu meinem Rücktritt fünf Jahre später blieb ich vor gröberen Verletzungen verschont.»

Sohn Jim hat sich auch fürs Schwingen entschieden

Auch Privat hat sich bei Abderhalden das Glück eingestellt. Im Ausgang lernte der Obertoggenburger einst die Lichtensteigerin Corina kennen. Später erklärte er ihr die richtigen Schwünge auf dem Schwingplatz. «Sie war mit mir zum ersten Mal an einem Schwingfest.»

Zwischendurch ergab sich auch Zeit für die Familienplanung. Urs und Corina sind heute Eltern von Ronja (13), Enya (11) und Jim (7). Und weil Jim seinem Vater nacheifert, zieht er sich schon jetzt die Schwinghosen an – im Training. Aufgrund seines Alters darf er noch an keinen Schwingfesten teilnehmen, da braucht es noch ein Jahr Geduld.

Durch die Begeisterung des Sohnemannes dürfte Vater Urs dem Schwingsport noch eine Weile erhalten bleiben. Nebst dem Präsidentenamt beim Schwingklub Wattwil gehört er dem OK des Schwägalp Schwinget an und hielt die Fäden als OK-Präsident des Toggenburger Herbstschwingertages 2022 in Händen, das im jährlichen Wechsel mit dem Wolzenalpschwinget durchgeführt wird.

Vorerst freut er sich auf Mosnang, denn das Toggenburger Verbandsschwingfest gilt als letzter Gradmesser, bevor es mit den Kranzfesten losgeht. Gestartet wird mit dem Thurgauer Kantonalen am 30. April.