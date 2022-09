Schwingen Toggenburger Herbstschwingfest: Werner Schlegel ist alleiniger Favorit Das kommende Wochenende steht Neu St.Johann ganz im Zeichen der Toggenburger Schwinger. Am Samstag steigen rund 160 Jungschwinger beim Festplatz beim Johanneum in die Zwilchhosen, bevor dann die Aktiven ihren Saisonschluss am Sonntag durchführen werden.

Werner Schlegel gilt am Toggenburger Herbstschwingfest in Neu St.Johann als klarer Favorit. Bild: Pascal Schoenenberger

Die rund 70 Aktivschwinger, welche am Sonntag, 11. September, auf dem Festplatz beim Johanneum in Neu St.Johann starten werden, kämpfen gegen den Toggenburger Neueidgenossen Werner Schlegel um den Festsieg. Der gelernte Zimmermann erkämpfte sich vor rund zwei Wochen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest den Kranz und gehört als Lokalmatador auch gleich zum grössten Favoriten in Neu St.Johann.

Letzter Ernstkampf vor der Pause

Gefordert wird der junge Eidgenosse vom Oldie Stefan Burkhalter sowie seinen Toggenburger Kollegen wie Pascal Heierli oder Ramon Baumgartner. Die zwei weiteren Toggenburger Neueidgenossen wie Damian Ott und Marcel Räbsamen sind am Sonntag nicht am Start. Ott hat die aktuelle Saison beendet und möchte seinem Körper die nötige Erholung geben, welche er nach der intensiven und nicht einfachen Saison braucht.

Marcel Räbsamen hat seine Saison ebenfalls beendet und befindet sich momentan im Urlaub. Für die Toggenburger Schwinger ist das Herbstschwingfest gleich auch der Saisonabschluss.

Nach einer lagen und intensiven Saison gönnen sich die meisten Schwinger nun eine Pause von rund vier bis sechs Wochen. Anschliessend startet spätestens im November die Saisonvorbereitung für das Jahr 2023 mit dem Höhepunkt am Unspunnen Schwinget.

Buebeschwinget am Samstag

Am gleichen Ort wie die Aktiven kämpft bereits am Samstag, 10. September, der Nachwuchs am Buebeschwinget um den Tagessieg in den vier Alterskategorien. Rund 160 Jungschwinger werden im Toggenburger erwartet, welche kurz vor dem Saisonschluss nochmals Vollgas geben möchten.

Das Buebeschwinget im Toggenburger ist das drittletzte Schwingfest für den Nachwuchs. Somit geht auch die Saison bei den Jungschwingern langsam das Ende entgegen und auch sie haben eine kurze Trainingspause verdient.