schwingen Schlegel und Ott überzeugen im Sägemehl in der Stadt Zürich Der Thurgauer Domenic Schneider gewann am Zürcher Kantonalschwingfest auf der Zürcher Allmend. Auch zwei Toggenburger und ein Flawiler Schwinger holten Kränze.

Werner Schlegel gewann vier seiner Gänge am Zürcher Kantonalen. Bild: Lorenz Reifler

Insgesamt acht Kränze holten Schwinger aus dem Kanton St.Gallen am Zürcher Kantonalschwingfest am Sonntag. Zwei davon gingen ins Toggenburg, geholt von Damian Ott aus Dreien und dem Hemberger Werner Schlegel. Den Tagessieg holte der Thurgauer Domenic Schneider.

Nach dem Sieg am Thurgauer Kantonalen Ende April gelang Ott in der Stadt Zürich zwar nicht der erneute Triumph. Trotzdem lieferte der Gewinner des prestigeträchtigen Kilchberger Schwingets von 2021 eine überzeugende Leistung ab. Mit fünf Siegen und einem gestellten Gang zeigte Ott, dass er auf dem Weg zur Bestform ist.

Erster Kranz für Ramon Baumgartner

Da er sämtliche Siege am Boden erreichte, konnte sich Ott den ganzen Tag keine Maximalnote schreiben lassen. Daraus resultierte am Abend der vierte Schlussrang. Im gleichen Rang platzierte sich der zweite Toggenburger Eidgenosse Werner Schlegel. Er erkämpfte sich mit vier Siegen und zwei Gestellten die gleiche Punktzahl wie Ott.

Ramon Baumgartner vom Schwingclub Flawil klassierte sich im sechsten Schlussrang, was für ihn den ersten Kranz am Zürcher Kantonalschwingfest bedeutete. Am Baselstädtischen Schwingertag stehen am kommenden Donnerstag mit Werner Schlegel und dem Müselbacher Marcel Räbsamen bereits wieder zwei Toggenburger Eidgenossen im Sägemehl. (pd/rop)