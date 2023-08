Schwingen Patrick Kurmann schwebt im Glück: Zuerst der 20. Geburtstag seiner Freundin, dann die Nomination für das Unspunnen Schwinget – alles am selben Tag Die Selektionäre des Nordostschweizer Schwingerverbandes haben die Nomination für das Unspunnen Schwinget vom 27. August vorgenommen. Unter den 30 Schwingern sind fünf Toggenburger – darunter Patrick Kurmann aus Gähwil.

Der Gähwiler Schwinger Patrick Kurmann (links) hat sich seine Nomination für das Unspunnen Schwinget dank guter Saisonleistungen verdient. Bild: Beat Lanzendorfer

Besser hätte der 14. August für Patrick Kurmann nicht verlaufen können. Am Tag, an dem Freundin Corina ihren 20. Geburtstag feierte, hat er von seiner Nomination für das Unspunnen Schwinget vom 27. August erfahren.

Damit komplettiert der Gähwiler das Toggenburger Feld, das fünf Namen umfasst. Nebst ihm sind dies die drei Eidgenossen Damian Ott, Dreien, Werner Schlegel, Hemberg und Marcel Räbsamen, Müselbach sowie der Ulisbacher Lars Rotach. Erfreulich: Fünf Schwinger des 30-köpfigen Teilnehmerfeldes des Nordostschweizer Schwingerverbandes kommen somit aus dem Thurtal.

Immer bis zuletzt ein Kranzanwärter

Die Erfahrung zeigt, dass für ein Eidgenössisches oder für einen Anlass mit eidgenössischem Charakter zwei bis drei Kränze für eine Nomination nötig sind. Deshalb ist es etwas überraschend, dass es der 20-jährige Patrick Kurmann praktisch auf den letzten Drücker doch noch geschafft hat. Seine Saisonausbeute wirkt mit einem Kranz beim Glarner-Bündner Kantonalschwingfest nämlich eher bescheiden. Beim Blick auf die Notenblätter relativiert sich aber diese Einschätzung.

Patrick Kurmann. Bild: Lorenz Reifler

Dazu sagt er: «Ich lag bei sechs Kranzschwingfesten jeweils bis im letzten Gang aussichtsreich im Rennen, leider hat es dann nur zu einem Kranz gereicht.» Die Selektionäre hätten aber ohne Zweifel seine Leistungen berücksichtigt und auf seine Notenblätter geschaut. Dort hätte es mehrere grössere Brocken gehabt, gegen die er sich bewährt habe.

Über die Teilnahme im Berner Oberland freut er sich riesig: «Vor sechs Jahren war ich zusammen mit meinem Vater Martin als Zuschauer in Interlaken. Damals hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich einmal als Schwinger beim Unspunnen Schwinget mitmachen darf.»

Vorerst als Helfer auf der Schwägalp

Noch kann sich Kurmann nicht vollends auf den Grossanlass vom 27. August konzentrieren. Zuerst ist er am Mittwoch als Mitglied des Schwingklubs Wil bei den Aufbauarbeiten des Schwägalp Schwinget im Einsatz. Am Sonntag würde er dann am liebsten seine Unspunnen-Nomination mit einem Kranz beim Bergkranzfest am Fusse des Säntis bestätigen.

Was rechnet er sich beim Unspunnen Schwinget aus? «Ich konnte bei meiner Teilnahme am Eidgenössischen in Pratteln im vergangenen Jahr bereits Erfahrungen an einem Grossanlass sammeln. Deshalb ist mir klar, was auf mich zukommt und kann besser mit dem Druck umgehen.»

Und warum soll der 20-Jährige nicht gut für eine Überraschung sein? Als Trainingspartner von Werner Schlegel, Damian Ott und Marcel Räbsamen weiss er, mit welchen Kalibern er es in gut zehn Tagen zu tun bekommt.