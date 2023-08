Schwingen Nach zehn Jahren Wartezeit: Ein Appenzellersieg auf dem Ricken Der Appenzeller Eidgenosse Martin Hersche stellte im Schlussgang gegen Christian Bernold und feiert seinen ersten Sieg am Rickenschwinget.

Martin Hersche gewinnt den Rickenschwinget 2023. Bild: Taria Hösli

2013 feierte Michael Bless als letzter Appenzeller den Festsieg auf dem Ricken. Martin Hersche folgt ihm zehn Jahre später – und stand bereits nach fünf Gängen als Festsieger fest. Hersche erwischte einen guten Start auf der Passhöhe. Bei kalten, windigen und regnerischen Wetterverhältnissen legte er in den ersten fünf Gängen Gegner um Gegner auf den Rücken. Fabian Bärtsch, Pirmin Gmür, Silvio Oettli, Hans-Peter Kamer und Remo Ackermann mussten gegen den Eidgenossen jeweils als Verlierer vom Platz.

Es scheint, dass Martin Hersche seine frühere Form wieder gefunden hat und sich für den Saisonhöhepunkt, dem Unspunnen Schwinget, in Form schwingt. Mit seiner Waffe, dem Brienzer, hatten seine Gegner sichtlich Mühe. So war er nach fünf Gängen mit 49.50 Punkten klar der führende Schwinger auf der Rangliste. Dank dem grossen Vorsprung stand er bereits vor dem Schlussgang als Sieger fest.

Sein Schlussganggegner Christian Bernold musste sich die Qualifikation für den Schlussgang ausschwingen. So gewann er im sechsten Gang gegen Roman Schnurrenberger und absolvierte den Schlussgang als Zusatzgang. Das Duell zwischen Bernold und Hersche endete nach zehn Minuten gestellt.

Nur wenige Zuschauer

Das schlechte Wetter am ersten Augustwochenende zeigte sich auch am Aufmarsch der Zuschauer. Sind es im Durchschnitt 3000, fanden sich dieses Jahr nur 1450 Gäste auf dem Festplatz vom Rickenschwinget ein. Trotzdem war das Festzelt beim «Rickenspatz» am Mittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Zuschauer, eingepackt im Militärregenschutz, konnten trotz widriger Umstände 113 motivierte Schwinger aus dem Nordost- und Innerschweizer Schwingerverband bestaunen.

Der einheimische Kranzschwinger Hans-Peter Kamer war bis zur Mittagspause der Überraschungsmann auf dem Schwingplatz am Rickenschwinget. Er führte die Rangliste nach drei Siegen in Serie zur Mittagspause an. Mit zwei Niederlagen und einem weiteren Sieg klassierte er sich am Schluss auf dem vierten Schlussrang. Kamer selber startet seit Jahren als Mitglied vom organisierenden Rapperswiler Schwingerverband nur am Rickenschwinget und sorgt mit seinen sportlichen Leistungen immer wieder für Überraschungen.

403 Jungschwinger am Samstag

Auf dem gleichen Festplatz fand am Samstag das St.Galler Kantonale Nachwuchsschwingfest statt. Verteilt auf sechs Schwingplätzen kämpften 403 Jungschwinger in fünf Kategorien um den Tagessieg. Josias Müller, Fabio Eicher, Silvan Steinauer, Patrick Kälin und Fabio Rickenmann feierten dabei den Festsieg in ihrer Kategorie. (pd)