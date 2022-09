Schwingen Sogar seine einstige Kindergärtnerin reiste für den Empfang zurück: Müselbach feiert Neueidgenossen Marcel Räbsamen Beim «Eidgenössischen» holte sich der 21-jährige Müselbacher Marcel Räbsamen seinen ersten eidgenössischen Kranz. Am Mittwochabend wurde er in seinem Heimatdorf empfangen. Begleitet haben ihn seine Schwingerkameraden Patrick Kurmann, Damian Ott und Werner Schlegel.

Marcel Räbsamen und Patrick Kurmann (vorne von rechts) sowie Damian Ott und Werner Schlegel (hinten von rechts) geniessen in Müselbach den Empfang des Publikums. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Toggenburg herrscht zurzeit viel Freude. Drei Schwinger kehrten vom Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln als Neueidgenossen zurück. Das wird in der Heimat gebührend gefeiert. Nach Werner Schlegel am Dienstag in Hemberg war die Reihe am Mittwoch an Marcel Räbsamen. Er wurde in Müselbach empfangen.

Das Bad in der Menge durfte auch der Gähwiler Patrick Kurmann geniessen, der als Neukranzer den Sprung nach Pratteln schaffte, dort aber ohne Kranz blieb. Begleitet wurden die beiden von den zwei weiteren Toggenburger Neueidgenossen, Werner Schlegel und Damian Ott.

Früher zu den Eidgenossen aufgeschaut

In Müselbach war am Mittwochabend viel los. Alle wollten einen Blick auf ihren Neueidgenossen Marcel Räbsamen erhaschen. Der 21-Jährige nahm sich trotz viel Händeschütteln Zeit, um über seinen Weg zum Kranz zu reden: «Ich konnte am Samstag mit einem Sieg gut starten und habe immer daran geglaubt, dass es für einen Kranz reicht.» Nach der guten Ausgangslage nach vier Gängen am Samstag sei er auch für den zweiten Tag optimistisch gewesen.

Kindergärtnerin Ulla Ammann inmitten ihrer ehemaligen Kindergärtner. Marcel Räbsamen und Patrick Kurmann (vorne von rechts) gehören ebenfalls dazu. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Bedeutung des Kranzes kann der Neueidgenosse nicht hoch genug einschätzen: «Als kleiner Bub waren die Eidgenossen für mich die grossen Vorbilder, ich habe mich jeweils fast nicht getraut, sie anzusprechen. Nun gehöre ich selber dazu. Das ist wunderschön, vor allem, weil ich es mit Werner und Damian zusammen geschafft habe.»

Die ehemalige Kindergärtnerin hat gratuliert

Zu den vielen Gratulantinnen gehörte Ulla Ammann. Die pensionierte Kindergärtnerin ist extra an den Ort ihrer einstigen Wirkungsstätte zurückgekehrt, um ihren ehemaligen Kindergärtler Marcel in den Arm zu nehmen. Eine Anekdote aus früherer Zeit kam ihr allerdings nicht in den Sinn. «Marcel war am Anfang eher scheu, später ist er dann aber schon aufgetaut», sagte sie lachend.

Manuela und Michael Räbsamen, hier beim St.Galler Kantonalen Ende Mai in Wil, freuen sich über die Erfolge von Sohn Marcel. Bild: Beat Lanzendorfer

Noch eine Spur stolzer zeigte sich Mutter Manuela, die am Wochenende mit Ehemann Michael auf der Tribüne mitfieberte: «Wenn Marcel am Schwingen ist, kann ich fast nicht zuschauen, da macht man sich als Mutter schon etwas Sorgen.» Als sein Kranzgewinn feststand, ist er zuerst auf die Tribüne zu Freundin Stefanie gestürmt und anschliessend zu den Eltern. Und mit leicht feuchten Augen sagt Manuela Räbsamen: «Da geht einem als Mutter schon das Herz auf.»

In die Ferien nach Portugal

Nach all den Strapazen gönnt sich Marcel Räbsamen nun eine Auszeit. Er fliegt mit Freundin Stefanie für eine Woche Ferien nach Portugal.

Die Begrüssungsfeier am Mittwochabend hatte der Müselbacher Dorfverein unter der Federführung von Präsident Simon Huber organisiert. Glückwünsche überbrachten auch Gemeindepräsident Roman Habrik und Werner Kuratli, Präsident des Schwingklubs Wil, bei dem Marcel Räbsamen und Patrick Kurmann Mitglieder sind.