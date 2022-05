Schwingen Giger bremst Schlegel im Schlussgang des Thurgauer Kantonalen Der Lokalmatador Samuel Giger gewann das erste Kranzfest der Saison in Müllheim. Werner Schlegel belegte nach dem verlorenen Schlussgang Rang 5, noch hinter Damian Ott, der Vierter wurde. Pech hatte Marcel Räbsamen, er musste nach zwei Gängen verletzt aufgeben.

Werner Schlegel (stehend) greift im zweiten Gang Samuel Giger an. Bild: Lorenz Reifler

Sie hat angefangen, die Kranzfestsaison 2022. Am Thurgauer Kantonalschwingfest kämpften 169 Schwinger um das begehrte Eichenlaub. Der Lokalmatador Samuel Giger stand am Abend als Sieger fest. Er bremste den Hemberger Werner Schlegel im Schlussgang.

Schlegel und Ott vorne

Wie in der letzten Saison waren die jungen Toggenburger Schwinger Werner Schlegel und Damian Ott am Schluss des ersten Kranzfestes vorne auf der Rangliste zu finden. Damian Ott belegte Platz 4, Werner Schlegel war letztlich auf dem 5. Rang klassiert.

Der Kilchberger-Sieger Ott startete in einem attraktiven Gang gegen Remo Käser. Beide Schwinger suchten die Entscheidung, jedoch endete das Duell nach sechs Minuten Kampfdauer gestellt. Schlegel seinerseits konnte mit einem Sieg gegen den Appenzeller Andrin Poltera gut ins Fest starten. Damian Ott kam nach dem gestellten ersten Gang in Fahrt und konnte seine restlichen fünf Gänge für sich entscheiden. Speziell an den fünf Siegen war sicher, dass er vier davon am Boden entscheiden konnte.

Erstes Duell gegen Samuel Giger endet gestellt

Der Hemberger Werner Schlegel musste nach dem Startsieg mit dem Thurgauer Lokalmatador Samuel Giger zusammengreifen. Wie Ott im ersten Gang, geschaltete er den Gang mit und brachte den letztjährigen Saisondominator arg in Bedrängnis. Am endete der Gangdauer teilten sich die beiden Schwinger die Punkte mit der Note 9.

Trotz des Punkteverlusts im zweiten Gang schwang der junge Toggenburger weiter und konnte mit Remo Käser im vierten Gang und den führenden Schwinger nach fünf Gängen, Janic Voggensperger, bezwingen und klassierte sich somit für den Schlussgang.

In der Endausmachung wartete wieder Samuel Giger. Dieser fackelte jedoch nicht lange und zeigte dem Zimmermannlehrling, wer der Chef auf dem Platz in Müllheim ist. Bereits im ersten Zug attackierte er Schlegel mit einem Kurz und konnte ihn mit Nachdrücken bezwingen.

Wetter und Bernold ergänzen für die St. Galler

Für die St. Galler erkämpften sich mit dem St. Galler Oberländer Michael Bernold und dem Toggenburger Silvan Wetter zwei weitere Schwinger den Kranz für den Kanton St. Gallen. Bernold klassierte sich mit vier Siegen und zwei Niederlagen auf dem siebten Schlussrang.

Dieselbe Rangierung erreichte auch Silvan Wetter aus Bichwil. Der Turnschwinger konnte sich ebenfalls dank vier Siegen und zwei Niederlagen am Abend den Kranz von den Damen aufsetzen lassen. Für den jungen Toggenburger ist dies erst der zweite Kranzgewinn in seiner noch jungen Karriere.

Räbsamen mit Verletzungspech

Der dritte Toggenburger welcher momentan die Ostschweizer Spitze aufmischt, Marcel Räbsamen musste das Schwingfest nach zwei Gängen mit einer Verletzung abbrechen. Im Kampf gegen den Eidgenossen Fabian Kindlimann renkte er sich einen Finger aus und musste während dem Gang abbrechen. Er hofft nun auf eine rasche Heilung und dass er so schnell wie möglich wieder im Sägemehl stehen kann.