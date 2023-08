Schwingen Fünf Toggenburger haben sich für das Unspunnen-Schwinget vom Sonntag im Berner Oberland qualifiziert – so sehen ihre Chancen aus Die Saison der Schwinger neigt sich langsam ihrem Ende zu. Was noch fehlt, ist der Jahreshöhepunkt in Interlaken. Einer von 120 Schwingern möchte die Nachfolge des vor sechs Jahren siegreichen Berners Christian Stucki antreten. 30 kommen vom Nordostschweizer Schwingerverband.

Werner Schlegel, Lars Rotach, Damian Ott, Patrick Kurmann und Marcel Räbsamen (von links) vertreten das Toggenburg beim Unspunnen-Schwinget in Interlaken. Bild: Lorenz Reifler

Unspunnen – ein Wort, das die Schwingwelt alle sechs Jahre von neuem elektrisiert. Die Geschichte des Schwingfestes mit eidgenössischem Charakter geht auf das Jahr 1805 zurück, als ein Hans Stähli als erster Sieger hervorging.

Seither fand der Anlass 17-mal statt. Dabei spielten die Vertreter des Nordostschweizer Schwingerverbandes (NOS) in der jüngeren Vergangenheit eine dominante Rolle. Letzter NOS-Gewinner war im Jahre 2011 der gebürtige Kirchberger Daniel Bösch. 1999 war es der Nesslauer Jörg Abderhalden, der ein Jahr nach seinem ersten von insgesamt drei Königstiteln auch beim Unspunnen-Schwinget in Interlaken triumphierte. Und um den Reigen der vergangenen vier Jahrzehnte abzuschliessen: 1993 war der Sieger der Appenzeller Thomas Sutter. Zuletzt war es allerdings mit Christian Stucki ein Berner, der die Rangliste am Ende des Tages anführte.

Nun trifft sich die Schwingerelite am Sonntag auf der Höhematte zum Saisonhöhepunkt. Von den 120 teilnahmeberechtigten Schwingern stellt der NOS-Verband deren 30. Von diesen kommen fünf aus dem Toggenburg. Diese Zeitung schätzt deren Chancen ein.

Werner Schlegel – im richtigen Moment bereit

Der bald 21-jährige Hemberger Werner Schlegel vom Schwingklub Wattwil hat bereits 25 Kränze auf seinem Konto, darunter jenen des Eidgenössischen 2022 in Pratteln. In diesem Jahr sind lediglich vier weitere hinzugekommen, weil ihn sein beim Zürcher Kantonalen erlittener Aussenbandriss längere Zeit ausser Gefecht setzte. Später kam noch eine Ellbogenverletzung hinzu. Dass er für den Saisonhöhepunkt aber bereit ist, hat er am vergangenen Sonntag auf der Schwägalp bewiesen, wo er die Kohlen der Toggenburger mit Platz 2 aus dem Feuer holte. Kann er seine Form konservieren, gehört Schlegel im Berner Oberland zu den Favoriten.

Damian Ott – Rückschlag auf der Schwägalp

Das Bergkranzfest auf der Schwägalp verlief nicht nach dem Gusto von Damian Ott. Der Eidgenosse aus Dreien vom Schwingklub Wil muss sich weiterhin bis zu seinem ersten Kranz beim Heimbergfest gedulden. Darüber hinaus darf sich seine Jahresbilanz mit acht Kränzen aber sehen lassen. Darunter sind die Siege beim St.Galler und Thurgauer Kantonalen. Kann Ott die Enttäuschung vom letzten Sonntag wegstecken, dürfte er dem Kreis der Sieganwärter angehören. Denn mit dem Triumph am Kilchberger 2021 hat der 23-Jährige bewiesen, dass er für Grossanlässe bereit ist.

Marcel Räbsamen – das grosse Fragezeichen

Dass der 22-jährige Müselbacher ein Spitzenschwinger ist, unterstrich er jüngst mit Platz 2 beim Schaffhauser Kantonalen. Der Absturz erfolgte eine Woche später auf der Schwägalp mit Rang 17a. Auf seinem Notenblatt ist lediglich ein Sieg notiert. Hinzu kommen vier Gestellte und eine Niederlage. Noch fehlt es dem sechsfachen Saisonkranzsieger vom Schwingklub Wil an der Konstanz und wohl auch etwas am Biss, um mit den Besten mithalten zu können. Das Potenzial für einen Spitzenplatz wäre beim Modellathleten aber zweifellos vorhanden.

Lars Rotach – nach Pratteln jetzt Interlaken

Nach den Eidgenössischen in Zug und Pratteln hat es das 23-jährige Mitglied des Schwingklubs Wattwil erneut geschafft, sich für einen schwingerischen Grossanlass zu qualifizieren. Und als guter Mittelschwinger bringt Lars Rotach die Fähigkeiten mit, den einen oder anderen «Fremden» zu ärgern, um den Weg für einen Teamkameraden freizumachen. Die Form des dreifachen Saisonkranzgewinners aus Ulisbach stimmt dabei durchaus zuversichtlich. Immerhin konnte er auf der Schwägalp zwei Gänge für sich entscheiden. Hinzu kommen zwei Gestellte und zwei Niederlagen.

Patrick Kurmann – Erfahrungen sammeln

Der 20-jährige Gähwiler Patrick Kurmann vom Schwingklub Wil kann zwar schon die Erfahrung eines Eidgenössischen (Pratteln 2022) vorweisen, trotzdem dürfte das Unspunnenfest «Ausgabe 2023» für ihn etwas zu früh kommen. Deshalb kann das Motto eigentlich nur heissen: Erfahrungen sammeln, um für das Eidgenössische 2025 im eigenen Teilverbandsgebiet bereit zu sein.