Schwingen Die Toggenburger Werner Schlegel und Marcel Räbsamen überzeugen beim Saisonauftakt Werner Schlegel und Marcel Räbsamen, die beiden Toggenburger Aufsteiger der Saison 2021, standen am Sonntag in Oberriet zum ersten Mal in dieser Saison wieder im Einsatz. Sie klassierten sich auf den Rängen vier und sechs.

Werner Schlegel (l.) im Kampf am Saisonstart in Oberriet. Bild: PD/Lorenz Reifler

Die Saison der Schwinger startete nach zweijährigem Unterbruch am Sonntag wieder wie gewohnt: mit dem Rheintal-Oberländischen Verbandsschwingfest in Oberriet. Sieger war der Thurgauer Samuel Giger, der das Fest in allen Belangen dominierte.

Trotz der kalten Temperaturen und des winterlichen Wetters gingen 96 Nordostschweizer Schwinger vor rund 3200 Zuschauern an den Start. Die Schwingerliste liess sich sehen. Nebst Samuel Giger, Armon Orlik und Domenic Schneider standen auch die beiden Toggenburger Aufsteiger der Saison 2021 im Sägemehl von Oberriet im Einsatz. Werner Schlegel und Marcel Räbsamen erwischten dabei einen guten Start in die Freiluftsaison.

Schlegel klassierte sich nach der Startniederlage und fünf anschliessenden Siegen auf dem vierten Schlussrang. «Solche Feste sind optimal für einen Saisonstart, da ist es auch nicht schlimm, wenn ich einen Gang verliere», sagte der junge Toggenburger nach dem Schwingfest.

Marcel Räbsamen fand sich am Abend auf dem sechsten Schlussrang ein. Der Müselbacher startete mit einem gestellten Gang in das Schwingfest. Die kalten Temperaturen machten dem Sennenschwinger keine Mühe und so schaffte er sich von Gang zu Gang nach vorne an die Spitze. Im fünften Gang griff er mit Samuel Giger zusammen, welcher ihm jedoch aufzeigte, wer der Chef auf dem Platz ist. Trotz der Niederlage im fünften Gang liess sich Räbsamen nicht beirren und feiert im sechsten Gang seinen vierten Sieg. Auch für ihn war das erste Fest eine Standortbestimmung für die kommende Saison.

Rapperswiler und Toggenburger Schwingfest folgen

Für die Schwinger geht es nun Schlag auf Schlag weiter in Richtung Kranzfestsaison. Am kommenden Wochenende findet das Rapperswiler Verbandsschwingfest in Wagen statt. Eine Woche nach den Ostern starten dann die Toggenburger Schwinger in die Saison. Am eigenen Verbandsschwingfest kämpfen sie am 23. April in Magdenau um den Tagessieg.

Nach den beiden weiteren Vorbereitungsanlässen startet am 1. Mai am Thurgauer Kantonalschwingfest die Kranzfestsaison. Dann gilt es für sämtliche Schwinger ernst, denn wer an einem Kranzfest gut mitschwingt, macht sich den Weg für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest frei.