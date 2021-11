Schwingen Die Toggenburger Schwinger ehrten die Helden einer aussergewöhnlichen Saison – und einen der Väter des Erfolgs 87 Delegierte liessen an der Versammlung in Niederbüren die Erfolge von Damian Ott und Co. nochmals Revue passieren. Geehrt wurde auch einer, der sonst eher im Hintergrund steht.

Hans Trummer, Technischer Leiter der Nachwuchsschwinger, wurde in die Garde der Ehrenmitglieder aufgenommen. Bild: Pascal Schönenberger

«Ich hätte nie gedacht, dass ich an meiner vierten Delegiertenversammlung einen Kilchberg-Sieger begrüssen darf.» Jakob Roth, Präsident der Toggenburger Schwinger, meinte Damian Ott, als er diesen Satz an der Delegiertenversammlung in Niederbüren sagte. Zum Triumph in Kilchberg kamen für Ott in diesem Jahr auch Siege auf dem Weissenstein und am Schwarzsee.

Der grosse Sennenschwinger aus Dreien wurde zusammen mit den beiden Schwingerkollegen Werner Schlegel und Marcel Räbsamen für ihre unglaubliche Saison unter grossem Applaus geehrt. 87 Delegierte hatten sich im Schulhaussaal der Gemeinde Niederbüren eingefunden. Auch Urban Götte, Technischer Leiter der Toggenburger Schwinger, ist sehr stolz auf die Leistungen seiner Schützlinge. Jeden Dienstag trainiert Götte die Schwinger, er selbst hat also beträchtlichen Anteil am Erfolg. Doch Götte zeigte sich nicht nur zufrieden. Er blickte auch nach vorne:

«Wir haben jetzt die ersten Erfolge gefeiert. Nun müssen alle zusammen trainieren, damit am Eidgenössischen im Sommer 2022 alles stimmt.»

Die geehrten Werner Schlegel, Damian Ott, Marcel Räbsamen und ihr Technischer Leiter Urban Götte (von links) blickten auf eine äusserst erfolgreiche Saison zurück.

Hans Trummer neues Ehrenmitglied

Einer, der lange dafür gesorgt hat, dass die Jungschwinger optimal trainieren können, ist der Kirchberger Hans Trummer. Sei es Daniel Bösch, Marcel Räbsamen, Werner Schlegel oder eben Damian Ott – alle diese Schwinger haben die ersten Schwünge beim Technischen Leiter der St.Galler Jungschwinger, bei Hans Trummer, gelernt. Als er vor einem Jahr aus dem Vorstand zurücktrat, überliess er sein Amt als Dominik Schuler.

Nun, nach einem Jahr Versammlungspause, konnte der Trummer in Niederbüren endlich für seine Arbeit für die Toggenburger Jungschwinger mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet werden. Trotz der Aufnahme in die Garde der Ehrenmitglieder werde man ihn noch lange auf den Schwingplätzen sehen, sagt Trummer. Er freue sich auf weitere grossartige Jahre mit dem Nachwuchs im Toggenburger Schwingsport.



Neben Trummer wurden auch Fredi Kurmann und Johann Roth für ihre Verdienste um den Schwägalp-Schwinget geehrt. Und auch die fünf Jungschwinger, David Kaiser, Ueli Bleiker, Tobias Schönenberger, Reto Oettli und Loris Bischof – sie alle nahmen am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag teil – wurden ausgezeichnet.