Schwingen Der Müselbacher Marcel Räbsamen glänzt in Ramsen und landet beim Schaffhauser Kantonalen auf Rang 3 – auch die übrigen St.Galler überzeugen Beim letzten kantonalen Schwingfest dieser Saison im schaffhausischen Ramsen und wenige Tage vor den Jahreshöhepunkten Schwägalp Schwinget und Unspunnen Schwinget präsentieren sich die St.Galler Schwinger in guter Form.

Die St.Galler Kranzschwinger in Schaffhausen, von links: Andy Signer, Tobias Schönenberger, Janosch Kobler, Kjetil Fausch, Lars Rotach und Marcel Räbsamen. Bild: Pascal Schönenberger

Der Müselbacher Marcel Räbsamen scheint für die schwingerischen Höhepunkte der kommenden zwei Wochen bereit zu sein. Beim Schaffhauser Kantonalen in Ramsen belegt er Platz 3. Gewonnen wurde das Fest von Samuel Giger.

Der Müselbacher Eidgenosse kommt in Form

Am Brünig Schwinget musste der Toggenburger Eidgenosse Marcel Räbsamen seinen Wettkampf nach einer Platzwunde am Kopf nach drei Gängen vorzeitig abbrechen. Lange war auch nicht klar, ob er am Schaffhauser Kantonalschwingfest wegen seiner Wunde am Kopf starten kann.

Nach einer Woche Erholungsferien in der Südtürkei kehrte er am Samstagabend von seinem Urlaub zurück und klassierte sich am Sonntagabend, am letzten Kantonalschwingfest der Saison 2023, auf dem dritten Schlussrang. Einzig gegen den späteren Festsieger Samuel Giger, musste er im ersten Gang als Verlierer vom Platz.

Marco Nägeli, Andrin Habegger, Adrian Schwyn, Philipp Lehmann und Simon Winzeler mussten sich der Reihe nach das Sägemehl vom Eidgenossen abwischen lassen. Mit diesen guten Resultaten schwingt sich Räbsamen in Form. Damit dürfte er am kommenden Sonntag beim Schwägalp Schwinget zum erweiterten Favoritenkreis gehören.

St.Galler holen erneut die meisten Kränze

Wie bereits bei den vergangenen Kantonalschwingfesten, lieferten die St.Galler auch beim letzten Kräftemessen im schaffhausischen Ramsen. Mit sechs Auszeichnungen sicherten sie sich die meisten Kränze an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz.

Janosch Kobler, Tobias Schönenberger, Kjetil Fausch, Lars Rotach und Andy Signer durften dabei zum ersten Mal das Schaffhauser Eichenlaub in Empfang nehmen. Mit dieser guten Leistung dürfen die St.Galler mit viel Selbstvertrauen die letzten beiden grossen Schwingfeste in Angriff nehmen. Vorerst treffen sie am kommenden Sonntag beim Schwägalp Schwinget auf die Gäste aus der Inner- und Nordwestschweiz.