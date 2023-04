2000 Besucherinnen und Besucher waren am Sonntag Gäste beim Toggenburger Verbandsschwingfest in Mosnang. Gewonnen hat das Fest der in Dreien wohnhafte Damian Ott gegen Werner Schlegel mittels Kurz nach 5,57 Minuten. Als Mitglied der Trychlerfründe Moslig, die ihr 33-jähriges Jubiläum feierten, gehörte der Sieger dem Organisationskomitee an.