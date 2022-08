Schwingen Triumphaler Empfang in Hemberg: Zwei Schwingerkönige und viele Gäste empfangen den Neu-Eidgenossen Werner Schlegel in seiner Heimat Seit dem Wochenende darf sich der 19-jährige Werner Schlegel aus Hemberg Eidgenosse nennen. Er war einer von 44 Schwingern der insgesamt 274 Teilnehmenden, die am eidgenössischen Schwing- und Älplerfest einen Kranz holten. Das wurde am Dienstag in seiner Heimatgemeinde Hemberg gefeiert.

Erika und Ruedi Schlegel unterstützen Werner seit vielen Jahren. Nun freuen sie sich mit ihrem Sohn über den eidgenössischen Kranz. Bild: Beat Lanzendorfer

So werden Helden empfangen. Am Dienstagabend hiess die Gemeinde Hemberg seinen Neu-Eidgenossen Werner Schlegel willkommen.

Der 19-Jährige gehörte zu den 44 von 274 Schwingern, die sich am Wochenende beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln einen Kranz erkämpften. Mit im Gepäck hatte er mit Damian Ott und Marcel Räbsamen die beiden weiteren Toggenburger Neu-Eidgenossen.

Das Eidgenössische beginnt mit einem Dämpfer

Obwohl das Eidgenössische für Werner Schlegel mit einer Niederlage gegen Matthias Aeschbacher begann, liess er sich davon nicht entmutigen. Am Dienstagabend sagte er: «Klar hatte ich es mir anders erhofft. Aber dann hiess es, den ersten Gang hinter sich zu lassen und Vollgas zu geben.» Das ist ihm gelungen. Mit sechs Siegen und einem Gestellten beendete er das Fest im Rang 4b.

Im Nachgang erinnert er sich speziell an den Einmarsch in die mit 51'000 Zuschauerinnen und Zuschauern voll besetzte Arena: «Das war Hühnerhaut pur, mit jenen Kameraden in die Arena einmarschieren zu dürfen, mit denen man so lange gemeinsam auf das Ziel hingearbeitet hat.» Den Druck seitens der Zuschauer habe er in jenem Moment nicht gespürt, vielmehr sei es eine Freude gewesen, das zeigen zu können, was in ihm stecke.

Der Traum vom Schwingerkönig

Irgendwann einmal Schwingerkönig zu werden, sei ein Bubentraum. «Diesen Traum werde ich weiterverfolgen.» Vorerst gilt es in den kommenden Monaten und Jahren aber, den eidgenössischen Kranz zu bestätigen, denn das Eidgenössische findet bekanntlich nur alle drei Jahre statt.

Nicht unerwähnt lassen wollte Werner Schlegel die beiden weiteren Toggenburger Neu-Eidgenossen Damian Ott und Marcel Räbsamen:

«Es war ein unheimlich schönes Gefühl, dass Damian, Marcel und ich den eidgenössischen Kranz gemeinsam holen durften. Es wäre nicht dasselbe gewesen, wenn einer von uns dreien das nicht geschafft hätte.»

Die drei kennen sich aus frühester Kindheit und legten am Sonntag, als der Kranz geschafft war, noch in der Arena einen gemeinsamen Freudentanz hin.

Gemeindepräsident Christian Gertsch (links) heisst Werner Schlegel (vorne, zweiter von links) und seine Schwingerkameraden in Hemberg willkommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Vorerst dürfen die Schwinger den ruhigeren Herbst geniessen. Letzter schwingerischer Akt ist am 11. September das Toggenburger Herbstschwingfest in Neu St.Johann. Tags zuvor trifft sich der Nachwuchs am selben Ort beim Buebeschwinget. «Ich freue mich aber schon jetzt darauf, wenn im Frühjahr die Schwingfeste wieder beginnen», sagt Werner Schlegel abschliessend.

Schwingervolk ist eine grosse Familie

Gastgeber der rund 200 Gäste, die sich am Dienstagabend auf der Schulhauswiese in Hemberg versammelten, war Gemeindepräsident Christian Gertsch. Er zeigte sich bei seiner Ansprache erfreut und gleichermassen stolz über die Leistungen von Werner Schlegel. Weshalb sich das Schwingervolk als grosse Familie versteht, zeigte sich an der illustren Gästeschar.

Nebst den Schwingerkönigen Jörg Abderhalden und Arnold «Nöldi» Forrer waren praktisch alle Toggenburger Eidgenossen vor Ort. Darunter Urs Abderhalden, heute Präsident des Schwingclubs Wattwil. Er sagte unter anderem: «Noch am Samstagabend mussten wir viele mit einem Gläschen wieder aufbauen, am Sonntagabend konnten dann einige nach den Ereignissen des zweiten Tages ihre Freudentränen nicht unterdrücken.»

Der Nachwuchschef ist mit Herzblut dabei

Für Roman Bleiker, technischer Leiter des Schwingclubs Wattwil, ist das Ergebnis vom Sonntag der Lohn der dreijährigen Aufbauarbeit für das Eidgenössische in Pratteln. «Dafür möchte ich auch Urban Götte danken. Als technischer Leiter des Toggenburger Schwingerverbandes steckt er wöchentlich viel Herzblut in die neue Generation.»

Roman Bleiker (links), technischer Leiter des Schwingclubs Wattwil, und Urs Abderhalden, Präsident Schwingclub Wattwil (rechts) mit den Wattwiler Teilnehmern des Eidgenössischen, Lars Rotach, Werner Schlegel und Pascal Heierli (von links). Bild: Beat Lanzendorfer

Nebst Werner Schlegel durften mit Pascal Heierli und Lars Rotach zwei weitere Schwinger vom Schwingclub Wattwil nach Pratteln reisen. Während bei Pascal Heierli nach dem ersten Tag mit einem Gestellten und drei Niederlagen die Arbeit beendet war, bestritt Lars Rotach alle acht Gänge. «Dieses Ziel habe ich mir schon vor drei Jahren vorgenommen, als in Zug nach sechs Gängen Schluss war.» Mit drei Siegen, drei Niederlagen und zwei Gestellten belegte der 22-jährige Ulisbacher Rang 18c.