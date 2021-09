SCHWINGEN Damian Ott siegt beim letzten Bergkranzfest der Saison am Schwarzsee Damian Ott doppelt nach dem Sieg auf dem Weissenstein nach und gewinnt das Schwingfest im Schlussgang gegen den Saisondominator Samuel Giger.

Damian Ott (rechts) nach seinem Sieg im Schlussgang des Schwarzsee-Scwinget gegen Samuel Giger. Bild: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Ostschweizer Schwinger reisten bereits am Samstag an den Schwarzsee und übernachteten mit dem ganzen Team gleich neben dem Festplatz. Damian Ott musste am Sonntag beim Anschwingen die Punkte mit Bernhard Kämpf teilen, gleich wie Samuel Giger im zweiten Gang mit dem jungen Berner Michael Ledermann. Diese Punkteverluste liessen die beiden Sennenschwinger aber kalt und so marschierten beide mit der Unterstützung des ganzen Teams in den Schlussgang.

Samuel Giger ist der Saisondominator und Damian Ott der Überraschungsmann des Weissensteins. Bei der letzten Begegnung endete der Kampf gestellt. Im Schlussgang am Schwarzsee schenkten sich die beiden Schwinger nichts und so suchte Damian Ott beim Favoriten die Chance und fand sie auch. Er besiegte den Thurgauer mit einem Kurz und konnte am Boden mit Nachdrücken gewinnen.

Marcel Räbsamen holt den ersten Bergkranz

Aus Toggenburger Sicht kann man sich nicht nur über den Festsieg von Damian Ott freuen, sondern auch über den ersten Bergkranz für Marcel Räbsamen aus Müselbach. Der Sennenschwinger vom Schwingclub Wil bodigte im letzten Gang den «Stucki-Bezwinger» Severin Schwander. Mit seiner angriffigen Schwingart konnte er den grossen Berner bezwingen, er glaubte jedoch nicht an den Kranzgewinn. Die Rangliste zeigte dann, dass er im letzten Kranzrang das begehrte Eichenlaub erkämpft hatte.