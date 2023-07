schwingen Damian Ott nimmt vom Brünig zum ersten Mal einen Kranz mit nach Hause Mit drei Siegen und drei gestellten Gängen sicherte sich der Dreiener am Sonntag einen Kranz. Marcel Räbsamen aus Müselbach musste mit einer Platzwunde aufgeben. Im Schlussgang standen sich zwei Thurgauer gegenüber.

Damian Ott beim Anschwingen gegen Adrian Walther. Der Gang wurde gestellt. Bild: Lorenz Reifler

Beim Brünigschwinget, das auf der Kantonsgrenze zwischen Obwalden und Bern stattfindet, traten am Sonntag über 30 Eidgenossen an, wobei maximal 21 Kränze verteilt werden konnten.

Damian Ott aus Dreien traf im ersten Gang gleich auf den Vorjahressieger Adrian Walther. Nach einem harten Kampf endete das Duell gestellt. Mit Siegen gegen Marco Lussi und Lorenz Berger holte der Toggenburger die Punkte bis zur Mittagspause jedoch wieder auf. Nach dem Mittag wartete mit Severin Schwander der nächste Berner Eidgenosse auf Ott. Die beiden Senneschwinger beendeten den Gang mit einem Unentschieden.

Gegen Jan Wittwer folgte ein Arbeitssieg. Der zähe Berner Turnerschwinger verlangte Ott einiges ab, bevor er vom Toggenburger mit dessen bester Waffe, dem Müngermurks, auf den Rücken gelegt wurde.

Im letzten Gang wartete dann Curdin Orlik auf Ott. Nach harten Kampf endete das Duell nach sieben Minuten gestellt. Erst nach dem Schlussgang war klar, dass Ott und Orlik trotzdem mit dem Brünigkranz in ihre Heimat reisen durften. Den Sieg holte der Thurgauer Samuel Giger. Er bezwang im Schlussgang Klubkollege Domenic Schneider.

Samuel Giger feierte seinen Festsieg nach dem Schlussgang gegen Domenic Schneider (links). Rechts Marco Schneider. Bild: Urs Flüeler

Räbsamen mit Kopfverletzung

Der zweite Toggenburger auf dem Brünig war Marcel Räbsamen. Der Eidgenossse aus Müselbach musste den Wettkampf nach drei Gängen mit einer Kopfverletzung beenden. Beim Anschwingen im ersten Gang kassierte er gleich drei Stösse mit dem Ellenbogen gegen den Kopf. Die drei Stösse brachten eine grosse Platzwunde hervor, die genäht werden mussten. Weil die Schmerzen jedoch in den Nacken und den Schulterbereich ausstrahlten, musste Räbsamen aufgeben.

Am kommenden Sonntag steht mit dem Rickenschwinget kein Kranzfest auf dem Programm der Ostschweizer Schwinger. Am prestigeträchtigen Schwingfest dürfte dennoch hart um den Tagessieg gekämpft werden. Am Vortag werden auf dem Ricken 400 Jungschwinger zum St.Galler Kantonalen Nachwuchsschwingfest erwartet.