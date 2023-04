Schwingen Erster Saisonsieg im strömenden Regen: Damian Ott gewinnt das Rapperswiler Schwingfest Bereits Mitte April stand mit dem Rapperswiler Verbandsschwingfest das zweite Kräftemessen vor der Kranzfestsaison statt. Ennet dem Ricken feierte Damian Ott den ersten Festsieg in der noch jungen Saison 2023.

Im strömenden Regen: Damian Ott holte sich am vergangenen Sonntag in St.Gallenkappel den ersten Saisonsieg. Pascal Schönenberger

Für den Kilchberger-Sieger Damian Ott stehen die Frühlingsschwingfeste jeweils klar im Zeichen der Vorbereitung auf die Kranzfestsaison. Am vergangenen Sonntag fand in St.Gallenkappel ein solches statt, nämlich das Rapperswiler Verbandsschwingfest.

Der Toggenburger Sennenschwinger startete zusammen mit dem Zürcher Eidgenossen Samir Leuppi als Favoriten in das Schwingfest. Bei Dauerregen und Kälte kämpften die 77 Schwinger um den Festsieg beim zweiten Frühlingsschwingfest im Kanton St.Gallen.

Ott seinerseits wurde ab dem ersten Gang seiner Favoritenrolle gerecht. Mit sechs Siegen in sechs Gängen konnte er sich am Schluss vom Tag als Festsieger feiern lassen. Mit seinem Paradeschwung, dem Münger, besiegte er seine Gegner gekonnt. So siegte er nach 2,26 Minuten im Schlussgang mit seinem Paradeschwung gegen Nicola Wey aus dem benachbarten Kanton Zürich. Für Ott ist somit der Start in die Saison 2023 nach dem guten Platz am Rheintaler Verbandschwingfest und dem Sieg in St.Gallenkappel gelungen.

Mosnang letzter Test vor Kranzfestsaison

Diverse Schwinger aus dem Kanton St. Gallen konnten sich am Rapperswiler Verbandsschwingfest im Auszeichnungsrang platzieren. Nach den beiden Formtests steht mit dem Toggenburger Verbandsschwingfest der letzte Test vor der Kanzfestsaison auf dem Programm.

Am kommenden Sonntag, dem 23. April 2023, messen sich die Nordostschweizer Schwinger im Sägemehl von Mosnang. Klarer Favorit ist an diesem Fest abermals Damian Ott vor heimischer Kulisse.

In seiner Heimatgemeinde Mosnang, wo er auch im OK des Schwingfests tätig ist, möchte er den letzten Schliff vor dem Thurgauer Kantonalschwingfest holen. Erwartet werden rund 125 Schwinger aus der Nordostschweiz. Ebenfalls zum Favoritenkreis gehören die beiden Eidgenossen Marcel Räbsamen und Werner Schlegel.