Schwingen Am Sonntag geht in Wittenbach das St.Galler Kantonale über die Bühne – Damian Ott aus Dreien ist einer der Topfavoriten Mit dem St.Galler Kantonalen kommt am Sonntag das grösste Kantonalfest des Nordostschweizer Schwingerverbandes zur Austragung. Der Thurgauer Samuel Giger gilt neben Damian Ott als Topfavorit. Er konnte das Fest schon zweimal als Sieger verlassen.

Der Sieg beim St.Galler Kantonalen in Wittenbach dürfte über Damian Ott (rechts) führen. Bild: Lorenz Reifler

Das vierte Kranzschwingfest der Saison geht am kommenden Sonntag in Wittenbach über die Bühne. Am Start sind rund 200 Schwinger. Bei den St.Gallern ist zurzeit der Toggenburger Damian Ott der grösste Trumpf.

Beim Kilchberg-Sieger passen im Moment die körperliche sowie die mentale Verfassung perfekt zusammen. Der Sennenschwinger konnte in diesem Jahr bereits drei Feste für sich entscheiden. So etwa das Thurgauer Kantonale, bei dem er mit sechs Siegen in Serie bereits nach fünf Gängen als Festsieger feststand.

Ott ist noch nie in Bedrängnis geraten

In der laufenden Saison hat Ott noch gegen keinen Gegner verloren und kam auch nie in Bedrängnis, wenn ihn ein Gegner ins Sägemehl legen wollte. Auch nicht am vergangenen Montag beim Glarner-Bündner in Elm, als er im fünften Gang den 28-fachen Kranzfestsieger Samuel Giger ohne Probleme stellen konnte.

Dies zeigt, dass sich der gelernte Zimmermann aus Dreien in einer beneidenswerten Form befindet. Er ist auch deshalb der grösste Trumpf der St.Galler, weil Vorjahressieger Werner Schlegel wegen einer Knieverletzung auf den Start in Wittenbach verzichten muss. Es werden aber trotzdem noch acht Eidgenossen am Start sein.

Der grösste Herausforderer der St.Galler ist Samuel Giger. Der Thurgauer Routinier legte in Elm einen nahezu perfekten Auftritt hin und meldete sich gestärkt zurück. Er könnte das St.Galler Kantonalschwingfest nach 2018 und 2021 erneut für sich entscheiden.

Räbsamen, Good und Riget in Lauerstellung

Die beiden St.Galler Eidgenossen Marcel Räbsamen und Marco Good sowie der starke Teilverbandskranzer Florian Riget brauchen sich hinter Teamleader Damian Ott nicht zu verstecken und haben bereits gezeigt, dass mit ihnen an der Spitze gerechnet werden muss. Weitere St.Galler Mittelschwinger sind in Lauerstellung.