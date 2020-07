Schwerer Unfall mit drei Autos in Wattwil: Zwei Rega-Helikopter waren im Einsatz

Drei Fahrzeuge waren am Sonntagnachmittag in Wattwil in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt. Zur Bergung und medizinischen Behandlung waren mehrere Helikopter der Rega im Einsatz. Die Umfahrungsstrasse Ebnat-Kappel ist bis auf Weiteres auf beide Seiten für den Verkehr gesperrt.