Schweizer-Meister-Titel für Selina Büchel und Silber für Diego Menzi Gleich zwei Medaillen der Indoor-Schweizermeisterschaften in St. Gallen gingen an den KTV Bütschwil. Selina Büchel gewann im 800-Meter-Lauf bei den Damen Gold, Diego Menzi erhielt in der gleichen Disziplin die Silbermedaille bei den Männern.

Selina Büchel, Schweizer Meisterin über 800 Meter, und Diego Menzi, Vize-Schweizer-Meister bei den Männern. (Bild: PD)

An den Indoor-Schweizermeisterschaften in St. Gallen durfte sich der KTV Bütschwil gleich an zwei Medaillen erfreuen. Gold und somit den Schweizer-Meister-Titel sicherte sich Selina Büchel in ihrer Paradedisziplin 800 Meter. In der gleichen Disziplin gewann Diego Menzi Silber bei den Männern.

Über die 60-Meter-Hürden überzeugte Dario Bachmann mit seiner schnellst je gelaufenen Zeit (8.87 Sekunden). Obwohl er nicht jede Hürde optimal erwischte, durfte er sehr mit seiner Leistung zufrieden sein. Im hochkarätigen Teilnehmerfeld bedeutete das Halbfinal leider Endstation, es resultierte der 14. Rang.

Läufe mit hohem Stellenwert bei Publikum

Die 800-Meter-Läufe haben einen hohen Stellenwert bei den Zuschauern. Am Samstag qualifizierte sich Selina Büchel als Vorlaufsiegerin für den Final von Sonntag, Diego Menzi gelang die Finalqualifikation über die Zeit.

Der 800-Meter-Final der Männer war eine knappe Angelegenheit. Diego Menzi griff 200 Meter vor Schluss mit Erfolg an. Er lief als Dritter mit einer Zeit von 1:53.27 ins Ziel. Da der Zweitplatzierte wegen Übertreten der Bahn disqualifiziert wurde, erbte Diego Menzi die Silbermedaille und darf sich Vize-Schweizermeister nennen.

Im Final der Frauen wollte keine Läuferin die Initiative für ein schnelles Rennen ergreifen, so lief Selina Büchel von Beginn weg an erster Position. Nach den ersten 400 Metern trat sie zum Endspurt an und holte sich den Sieg. (pd/lim)