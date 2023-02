Schweizer Cup Die Mosliger Radballer qualifizieren sich für den Final – es wird ein Heimspiel Das Mosliger NLA-Radballteam mit Rafael Artho und Björn Vogel hat sich für den Cupfinal qualifiziert. Am 25. Februar spielen in Mosnang acht Teams um den Titel.

Das Radballduo Rafael Artho und Björn Vogel hat 2022 den zweiten Platz im Cupfinal geholt. Bild: PD

Flink auf Rädern, schnell am Ball: Die jungen Radballspieler Rafael Artho und Björn Vogel vom Rad- und Motorverein Mosnang (RMV) haben sich im Cup-Halbfinal in ihrer Gruppe gegen drei von vier Gegnern erfolgreich durchgesetzt. Mit neun Punkten qualifizieren sie sich damit für den Cupfinal. Gruppensieger war Pfungen mit zwölf Punkten.

Spannendes Entscheidungsspiel gegen Pfungen

Die ersten drei Spiele des Halbfinals gegen Altdorf, Amriswil und Winterthur gewann Mosnang mit Bravour. Beim vierten und letzten Spiel zeigte sich Pfungen aber trotz eines verletzten Spielers als harter Gegner. Das Pfungener Team setzte sich dank des Bandscheibenvorfalls von Benjamin Waibel neu aus Severin Waibel und Peter Jiricek zusammen. Jiricek ist ein mehrfacher Weltmeister, welcher trotz seines Rücktritts vor sechs Jahren für den Verletzten einsprang.

Obwohl der Gegner stark bemannt war, ging das Mosliger Team zuerst in Führung – mit zwei Toren in der ersten Minute. Dieser Vorsprung hielt allerdings nur bis zur zweiten Minute, und bis zur Pause ging und blieb Pfungen dann in Führung.

Heimspiel als Vorteil

Das junge Mosliger Team stand bereits 2022 im Cupfinal und wurde holte damals im entscheidenden Spiel gegen Pfungen den zweiten Platz. Aber dieses Jahr haben sie den Heimvorteil, denn das Turnier wird am 25. Februar in Mosnang stattfinden. «Unser Team hat einen intensiven Herbst hinter sich. Aber wir spielen sehr gerne zu Hause – schliesslich profitieren wir vom gewohnten Umfeld, den eigenen Fans und der kurzen Anreisezeit», sagt Trainer Ruedi Artho.

«Wir hoffen, dass wir möglichst viele heimische Fans mobilisieren können. Schliesslich wird es ein sehr spannendes Spiel, da der Titelverteidiger Pfungen momentan einen verletzten Spieler hat.» Mit diesen Worten blickt das Team zuversichtlich auf das bevorstehende Cupfinalturnier.