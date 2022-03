Regionalfussball Der FC Kirchberg präsentiert an seiner Hauptversammlung trotz Coronapandemie schwarze Zahlen 113 Mitglieder liessen sich an der 80. Hauptversammlung des Toggenburger Fussballclubs am Freitagabend über das vergangene Geschäftsjahr informieren.

Vereinspräsident Dieter Gähwiler, rechts, freut sich zusammen mit Christian «Gunschi» Brunschwiler über dessen Ernennung zum Ehrenmitglied. Bild: Beat Lanzendorfer

Rückblende: Am 6. März 2020 leitete Dieter Gähwiler seine erste Hauptversammlung beim FC Kirchberg - ein Jahr zuvor war er zum Präsidenten gewählt worden - eine Woche später verkündete der Bundesrat den Lockdown, dann ging lange Zeit nichts mehr.

Dass das Interesse am FC Kirchberg aber ungebrochen ist, zeigte sich am Freitagabend. 113 Mitglieder liessen sich bei der 80. Hauptversammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr informieren. 2021 mussten sie sich wegen des Veranstaltungsverbots noch mit schriftlichen Informationen zufriedengeben.

Eine Vakanz im Vorstand

Und das, was sie zu hören bekamen, stimmte sie zufrieden. Obwohl ein Grossteil der geplanten Anlässe nicht stattfinden konnte, präsentierte Finanzchef Philippe Gähwiler einen kleinen Gewinn von 255 Franken. Dazu beigetragen hat der Stabilisierungsfonds, welcher der Bund zwecks Linderung der Ertragsausfälle eingerichtet und den der FC Kirchberg in Anspruch genommen hat.

Wenn der FC Kirchberg zur Hauptversammlung einlädt, ist der Saal im Toggenburgerhof in der Regel gut besucht. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Führungsgremium bleibt bis auf den Rücktritt von Michel de Salvador die Kontinuität gewahrt. Der Juniorenobmann sieht Vaterfreuden entgegen und verlagert deshalb seine Prioritäten. Weil bisher kein Nachfolger gefunden werden konnte, übernimmt der übrige Vorstand vorerst seine Aufgaben.

Christian Brunschwiler ist neues Ehrenmitglied

Mit Christian «Gunschi» Brunschwiler wählten die Anwesenden auch ein neues Ehrenmitglied. Seit 1997 im Verein, hat er sich in den letzten 25 Jahren in erster Linie in der Frauenabteilung und im Juniorenbereich Lorbeeren abgeholt.

Weitere Würdigungen gingen an Sereina Egli und Michel de Salvador (15 Jahre im Verein), Ursula Fehr und Daniela Schönenberger (40 Jahre beim FC Kirchberg) sowie an Pius Büeler, Edwin Glaus und Paul Hanimann. Sie halten dem Club seit 50 Jahren die Treue.

Im begonnenen Geschäftsjahr sind nebst des normalen Spielbetriebs rund 15 weitere Aktivitäten geplant. Dazu zählen das Fussballfestival im Juni oder das Jubiläum «40 Jahre Frauenfussball FC Kirchberg». Im Januar 2023 soll auch das in diesem Jahr abgesagte Frauenfussballfestival wieder stattfinden.

Und dann möchte man im Sommer natürlich den Aufstieg der 1. Mannschaft in die 3. Liga feiern. Zu guter Letzt sollen die Voraussetzungen für einen neuen Allwetterplatz auf der Sonnmatt geschaffen werden.