SCHWARZE ZAHLEN Nächster Millionen-Gewinn für Wattwil Die Gemeinde hat 2020 rund 1,8 Millionen Franken Überschuss erwirtschaftet. Eine Steuerfussreduktion ist kein Thema.

Im Wattwiler Gemeindehaus darf man feststellen, dass die Zahlen im Coronajahr 2020 stimmen. Bild: Hansruedi Kugler

(sdu/gk) Seit dem Jahr 2014 ist Wattwil nicht mehr verschuldet und es konnte ein Vermögen aufgebaut werden. Parallel dazu wurde der Steuerfuss in dieser Zeit um 11 Prozentpunkte reduziert – im vergangenen Jahrzehnt gar um satte 26 Prozentpunkte. Grossbaustellen in der Gemeinde und die Auswirkungen der Coronapandemie belasten den Finanzhaushalt.

Und trotzdem kann die Gemeinde mit guten Neuigkeiten aufwarten: Für das Jahr 2020 resultierte ein Gewinn von 1,8 Millionen Franken. Dies bei einem Gesamtvolumen von 45,6 Millionen Franken und einem ausgeglichenen Budget. Zum guten Ergebnis beigetragen haben einerseits um rund 1,3 Millionen Franken höhere Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen als budgetiert, anderseits Minderaufwände von rund 480'000 Franken der Schulgemeinde Wattwil-Krinau gegenüber Budget. Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner sagt: «Der gesunde Finanzhaushalt bildet gerade in der aktuellen Situation eine solide Basis nicht nur für die geplanten Investitionen, sondern auch dafür, dass wir die absehbaren Folgen der Coronapandemie für den Gemeindehaushalt etwas auffangen können.»

2,2 Millionen Verlust erwartet

Für 2021 wird wegen der wirtschaftlichen Entwicklungen mit tieferen Steuereinnahmen gerechnet. Schon die wirtschaftliche Abkühlung vor Corona habe zu anteilmässig geringeren Einnahmen an Unternehmenssteuern geführt. Zudem sind laut der Gemeinde Wattwil bei den sozialen Diensten höhere Ausgaben zu erwarten. Ebenso seien externe Einflüsse wie Massnahmen des Kantons mit Ausgabenverlagerungen auf die Gemeinden, Änderungen des Finanzausgleichs, laufende Steuerreformen bei Bund und Kanton, steigende Pflegekostenanteile und Zinsentwicklungen zu berücksichtigen.

Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner hat gut Lachen. Bild: PD

«Der Gemeinderat will den Steuerfuss konstant halten und die geplanten Investitionen realisieren. Im aktuellen Umfeld sind antizyklisches Handeln und strukturelle Optimierungen Trumpf», sagt Alois Gunzenreiner. Eine neuerliche Steuerfusssenkung ist somit für einmal kein Thema – zumal bereits mit dem gleichbleibenden Wert ein Verlust von 2,2 Millionen Franken erwartet wird für das laufende Jahr. Seit 2007 ist der Steuerfuss in zehn Tranchen von 162 auf 132 Prozent reduziert worden. An der Urnenabstimmung vom 11. April, welche die Bürgerversammlung ersetzt, wird beantragt, den Gewinn von 1,8 Millionen Franken der Ausgleichsreserve zuzuweisen, womit das budgetierte Defizit 2021 zu einem guten Teil gedeckt werden könnte.

Weiterhin hohe Investitionen

«Der langjährigen Planung entsprechend, investiert die Gemeinde in den Jahren 2021 und 2022 über 30 Millionen Franken in Zukunftsprojekte, welche die Aufenthalts- und Lebensqualität Wattwils nachhaltig steigern», sagt Alois Gunzenreiner. Ende Januar erfolgte der Spatenstich für die Neugestaltung von Bahnhof- und Poststrasse. Just heute Mittwoch ist der Spatenstich zum Bau der Gesamtsportanlage Rietwis an der Reihe, die ab Herbst 2022 für verschiedenste Aussen- und Hallensportarten sowie Events zur Verfügung stehen wird. Dazu kommen der Bau des neuen Fussgängerstegs Rietwis-Markthalle, die Sanierung des Schwimmbads und die Verlegung der Austrasse.

Auch Schulgemeinde und Pflegeheim mit Gewinnen

Auch die Jahresrechnung der Schulgemeinde Wattwil-Krinau schliesst besser ab als budgetiert. Dies bei einem Aufwand von gut 18,8 Millionen Franken. Minderaufwendungen von rund 330'000 Franken stehen Mehrerträgen von rund 160'000 Franken gegenüber. «2020 wurde von Corona geprägt, sowohl inhaltlich als auch finanziell», sagt Schulpräsident Norbert Stieger. «Während die Umsetzung der Schutzkonzepte und -massnahmen und der Fernunterricht Mehraufwand im Liegenschaftsunterhalt und im Bereich der IT auslösten, entlasteten die Absage verschiedener Schulanlässe und -projekte die Rechnung beim Sach- wie auch beim Personalaufwand.»

Die Nebenrechnung des Alters- und Pflegeheims Risi schliesst mit einem Ergebnis von rund 141'000 Franken positiv ab. Dies, obwohl die Bewältigung der Coronapandemie im Alters- und Pflegeheim besondere Anstrengungen und Kosten verursacht. Der erhöhte Personalaufwand und die zusätzlichen Kosten für die Umsetzung der Coronaschutzkonzepte und die Anschaffung von Schutzanzügen, Masken, Tests etc. den Aufwand ansteigen lassen.