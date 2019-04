Erfolgreiches 2018: Schwarze Zahlen in allen Gemeinden des Toggenburgs Alle zwölf Gemeinden im Wahlkreis schlossen das Jahr 2018 mit einem Ertragsüberschuss ab. Die gute Finanzlage und das neue Rechnungsmodell führen nun zu teilweise massiven Steuersenkungen. Sabine Camedda

Massiv höhere Einnahmen bei den Steuern sorgten in mehreren Toggenburger Gemeinden im vergangenen Jahr für Ertragsüberschüsse. (Bild: Benjamin Manser)

2018 traf keine Prognose ins Schwarze. In den Voranschlägen rechneten die Gemeinden im Wahlkreis Toggenburg mit Ausgabenüberschüssen. Doch es kam – erfreulicherweise – anders. An den Bürgerversammlungen konnten alle Gemeindepräsidenten einen Einnahmeüberschuss präsentieren.

Ab besten hat die Gemeinde Wattwil gewirtschaftet. Dort gab es unter dem Strich ein Plus von 4,84 Millionen Franken. Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner führt dies auf die Steuererträge zurück, die über dem Budget lagen. Bei den Handänderungssteuern beispielsweise nahm Wattwil mehr als das Eineinhalbfache vom veranschlagten Betrag ein.

Mit einem Ertragsüberschuss von über 4,3 Millionen Franken schloss die Rechnung der Gemeinde Kirchberg. Dieses positive Ergebnis ist auch mehrheitlich auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen. Dem amtlichen Publikationsorgan «Gmeindsblatt» ist zu entnehmen, dass alleine aus Nachzahlungen für Einkommens- und Vermögenssteuern früherer Jahre ein Mehrertrag von rund 1,7 Millionen Franken gegenüber dem Budget eingenommen wurde. Unter diesem Posten wurden um fast 170 Prozent höhere Beiträge verzeichnet als budgetiert.

Steuern sind nicht immer ausschlaggebend

Wenig eingeschenkt haben die Nachsteuern in der Gemeinde Lichtensteig. Dort blieben die Einnahmen unter diesem Posten um 82 Prozent unter dem Budget. Insgesamt fielen die Steuererträge aber um fast 120'000 Franken höher aus als budgetiert. Lichtensteig ist die Gemeinde mit dem zweitkleinsten Einnahmenüberschuss. Knapp 137'000 Franken blieben unter dem Strich. Nur Lütisburg mit 135'200 Franken hat einen tieferen Gewinn erwirtschaftet.

Es gibt Gemeinden, bei denen der Einnahmenüberschuss nicht auf einen überdurchschnittlichen Steuerertrag zurückzuführen ist. In Oberhelfenschwil wurde das Budget um nur gerade 7000 Franken übertroffen. Dass trotzdem ein Ertragsüberschuss von über 820'000 Franken resultierte, hängt mit tieferen Ausgaben beispielsweise bei der Bildung und bei den Sozialkosten zusammen. In der Sozialen Wohlfahrt verzeichnete die Gemeinde sogar ein Plus. Gemeindepräsident Toni Hässig betonte aber, dass dies ein «nicht wiederkehrendes Ausnahmeergebnis» sei.

Steuerfuss wird vielerorts gesenkt

Die Gemeinden reagieren auf diese positiven Rechnungsabschlüsse. Mehr als die Hälfte aller Gemeinden im Wahlkreis Toggenburg haben auf das Jahr 2019 hin den Steuerfuss gesenkt. Dies auch im Hinblick auf das neue Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden. Dieses bringt mit sich, dass Ertragsüberschüsse künftig nur dem Eigenkapital zugewiesen werden können. Im Gegenzug sind dies die Reserven für den Ausgleich von Verlusten.

Die Bürger von Nesslau machten den mutigsten Schritt bei der Steuerfusssenkung. Die Stimmbürger folgten dem Antrag des Gemeinderats auf eine 14-prozentige Senkung von 139 auf 125 Prozent. Mosnang senkte den Steuerfuss bereits zum zweiten Mal in Folge. Neu beträgt der Steuerfuss 134 Prozent. Die Gemeinde Ebnat-Kappel hat mit 145 Prozent den höchsten Steuerfuss der Toggenburger Gemeinden. Bisher begründete der Gemeinderat diesen mit den anstehenden Investitionen in die Erweiterung und Erneuerung der Schulanlage Wier und ins neue Pflegeheim. Gemeindepräsident Christian Spoerlé stellte aber angesichts der guten finanziellen Lage eine Steuerfusssenkung für das kommende Jahr in Aussicht.