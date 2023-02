Schwägalp «Bei diesem Gewicht und den grossen Seilkräften könnte ein Unfall fatale Folgen haben»: Das Laufwerk der Säntisbahn musste in Revision Drei Wochen war die Säntisbahn nicht in Betrieb. Ab Samstag bringt sie nun wieder Fahrgäste auf den Gipfel des Ostschweizer Hausbergs.

Höhenangst darf dieser Seilbahntechniker keine haben: Er balanciert auf über 30 Metern Höhe auf dem Tragseil. Bild: PD

An einem kalten Tag Mitte Januar ging es auf der Schwägalp ein bisschen zu und her wie in einem Zirkus. Ein Mann balancierte auf dem Tragseil der Säntisbahn in über 30 Metern Höhe Richtung Säntis. Kurz darauf ging er in die Hocke und hantierte an den Seilen. Für alle, die seinen Namen jetzt zu kennen glauben: Nein, Freddy Nock war es nicht. Der Mann war ein Seilbahntechniker der Säntis Schwebebahn AG.

Während dreier Wochen wurde die Säntisbahn Anfang Jahr revidiert. Ab Samstag bringt sie nun wieder Fahrgäste auf den Säntis.

Besondere Revisionsarbeiten

Die Schwebebahn auf den Säntis gehört zu den bekanntesten in der Schweiz. 1935 nahm sie ihren Betrieb auf, um die 10'000-mal fährt sie inzwischen pro Jahr auf den Gipfel.

In der Talstation haben Seilbahntechniker das Laufwerk der einen Bahn demontiert. Bild: PD

Eine Bahn, die so stark ausgelastet ist, muss regelmässig auf Abnutzungsspuren geprüft werden. Einmal pro Jahr werden deshalb Revisionsarbeiten durchgeführt. In diesem Jahr war aber etwas besonders: Das Laufwerk der einen Fahrbahn musste revidiert und kontrolliert werden. Das kommt nur alle sechs Jahre vor. Im vergangenen Jahr wurde bereits das Laufwerk der anderen Fahrbahn kontrolliert.

Die Arbeit war nicht leicht, im wörtlichen Sinn. So ein Laufwerk wiegt rund drei Tonnen. Spezialisten und Säntisbahnmitarbeiter haben dieses demontiert, in die Herstellerwerkstatt nach Goldau transportiert und danach wieder auf der Schwägalp montiert. Dabei mussten sie äusserste Vorsicht walten lassen. «Bei diesem Gewicht und den grossen Seilkräften könnte ein Unfall fatale Folgen haben», sagt der Technische Leiter der Bahn, Michael Wehrli. Und er ist dankbar, dass es nicht zu einem solchen kam.

Spezialisten und Säntisbahnmitarbeitende demontieren das Laufwerk. Bild: PD

Das Wetter spielt eine wichtige Rolle

Sowieso ist bei den diesjährigen Revisionsarbeiten alles glatt gelaufen, vom Zeitplan bis zum Wetter. Im letzten Jahr haben Stürme den Arbeitern zu schaffen gemacht. Dieses Jahr stand Petrus auf ihrer Seite. «Es war zwar kalt, aber wir hatten zum Glück keinen Regen und nie viel Wind», sagt Wehrli.

Der Regen in der kalten Jahreszeit kann einer Seilbahn zum Verhängnis werden, wenn diese stillsteht. Oder besser: ihren Tragseilen. Wenn an den Seilen keine Bahn hinauf- oder hinunterfährt, können diese nämlich vereisen. Wehrli erklärt: «Die Seile werden dann viel dicker und schwerer.» Wenn es zusätzlich noch windet, vervielfachen sich die Kräfte, die auf die Seile wirken. Hinzu kommt, dass es für die Arbeiter aufwendig ist, das Eis wieder zu entfernen. «Die festgefrorenen Rollen müssen wir meistens von Hand enteisen», sagt Wehrli.

Stillgestanden für fünf Tage

Stillstehen sollte die Säntisbahn während winterlicher Revisionsarbeiten also so wenig wie nötig. Deshalb montierten die Seilbahntechniker ein kleineres Hilfslaufwerk. Nicht nur wegen der Gefahr der Vereisung war das wichtig: Wenn sich ein Arbeiter auf dem Säntis verletzt, kann er ohne Bahn womöglich nicht hinuntertransportiert werden. Denn bei schlechter Sicht oder starkem Wind kann kein Helikopter zum Säntis hochfliegen.

Ganz vermeiden liess sich der Stillstand dennoch nicht. Insgesamt ist die Bahn fünf Tage nicht gefahren. Ab heute Samstag wird sie nun wieder fast ein Jahr ohne Unterbruch in Betrieb sein.