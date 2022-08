Schulstart Klassenzimmer platzen fast aus allen Nähten: So starten die Kantonsschulen Wattwil und Wil ins neue Schuljahr Ein gutes Drittel der neuen Erstklässler der St.Galler Mittelschulen besucht die Kantonsschulen Wil und Wattwil. Dabei wird es eng in den Klassenzimmern, denn die Nachfrage nach dem Gymnasium ist nach wie vor gross.

Schluss mit Ferien: Schülerinnen der Kanti Wil auf dem Weg in den Unterricht. Bild: Benjamin Manser (28.06.2021, Wil)

Mit einem kantonalen Durchschnitt von 22.7 Schülerinnen und Schülern in den ersten Klassen der Mittelschulen wird es in vielen Klassenzimmern eng werden. Die hohe Zahl wurde dadurch erreicht, dass im ganzen Kanton rund 60 Schülerinnen und Schüler an andere Schulorte oder in andere Schwerpunktfächer umgeteilt worden sind. Durch diese Massnahme lassen sich zehn Millionen Franken über die vierjährige Ausbildungsdauer einsparen.

Toggenburg trifft auf Linthgebiet

227 Erstklässler sind es, die in ihre erste Schulwoche an der Kantonsschule Wattwil starten. Zusammen mit den älteren Jahrgängen besuchen im neuen Semester insgesamt 788 Schülerinnen und Schüler die Kanti, aufgeteilt in 38 Klassen. Am beliebtesten ist dabei das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht, wo die Anmeldezahlen am höchsten sind, wie Rektor Martin Gauer auf Anfrage mitteilt.

Die Kantonsschule Wattwil öffnet nach den Sommerferien wieder ihre Türen. Bild: Alec Nedic

Obwohl die Kantonsschule Wattwil im Toggenburg liegt, haben viele Schülerinnen und Schüler ihren Wohnort im Linthgebiet. So stammen beispielsweise 75 Prozent der diesjährigen Erstklässler aus dem Wahlkreis See-Gaster, vorwiegend aus den Gemeinden Rapperswil-Jona oder Uznach.

Ob die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse einen Teil ihrer Kantizeit im neuen Campus Wattwil verbringen können, ist momentan noch unsicher, aber möglich. Das hängt vom weiteren Projektverlauf des Baus ab, welches 2023 anlaufen sollte. Das Neubauprojekt soll Platz schaffen für die grosse Nachfrage an Ausbildungsgängen der Mittelschulen.

Es wird eng in den Klassenzimmern

Auch die Kantonsschule Wil empfängt einen neuen ersten Jahrgang mit 194 Jugendlichen, was einen Drittel der insgesamt 588 Schülerinnen und Schüler der Kanti Wil ausmacht. Im Schuljahr 2022/23 werden in Wil 29 Klassen geführt. Neben dem Haupteinzugsgebiet Wil würden etwas mehr als 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Wiler Kanti aus dem Hinterthurgau stammen, so Rektorin Doris Dietler Schuppli.

Mit einem kantonalen Schnitt von 22,7 Schülerinnen und Schülern in den ersten Klassen sind dieses Semester die Klassenzimmer fast vollständig ausgelastet. Da erfahrungsgemäss nach der Probezeit Abgänge zu verzeichnen sind, pendeln sich die Klassenbestände während des ersten Schuljahres auf einem tieferen Niveau ein.

Das Schulgebäude der Kanti Wil. Bild: Nana do Carmo

Fast keine Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine

Bis anhin wurden an den Mittelschulen kaum Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen. Es wurde festgestellt, dass häufig die Sprachkompetenzen im Deutsch und Französisch für den Besuch einer Mittelschule nicht ausreichen. Künftig soll es aber möglich sein, dass Schülerinnen und Schüler, denen die Lehrperson in der Volksschule beziehungsweise die Verantwortlichen des Integrationskurses das Potenzial für eine Mittelschule zuschreiben, als Hospitanten in die Mittelschule aufgenommen werden.

Zurzeit liegen der Kanti Wil keine Anfragen von ukrainischen Jugendlichen vor, die das Gymnasium besuchen möchten. Sollte sich das in absehbarer Zeit ändern, sind allfällige Unterstützungsangebote vorgesehen. In Wattwil besucht momentan eine ukrainische Schülerin aus Kiew eine bilingual geführte Klasse.