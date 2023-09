Schulraumentwicklung Ein gemeinsames Oberstufenzentrum für Kirchberg und Bazenheid? Gemeinderat und Schulrat diskutieren verschiedene Möglichkeiten Vor zwei Jahren lehnte das Kirchberger Stimmvolk einen Erweiterungsbau beim Schulhaus Sonnenhof ab. Nun prüfen Gemeinderat und Schulrat die Möglichkeit eines gemeinsamen Oberstufenzentrums für Kirchberg und Bazenheid. Der Schulratspräsident Urs Heuberger lädt die Bevölkerung ein, sich diesen Vorschlag zu überlegen.

Das Primarschulhaus Sonnenhof in Kirchberg ist sanierungsbedürftig. Nun diskutieren der Gemeinderat und der Schulrat über ein gemeinsames Oberstufenzentrum mit Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Thema Schulraumentwicklung treibt die Gemeinde Kirchberg bereits seit längerer Zeit um. Im Juni 2021 lehnte das Stimmvolk einen Erweiterungsbau beim Schulhaus Sonnenhof sowie eine neue Mehrzweckhalle mit knapp 54 Prozent Nein-Stimmen ab. Die Erweiterung des Primarschulhauses und die Mehrzweckhalle mit dazugehöriger Tiefgarage hätten gesamthaft 19,5 Millionen Franken verschlungen.

Sowohl das Primarschulhaus Sonnenhof in Kirchberg als auch das Primarschulhaus Eichbüel in Bazenheid bleiben aber nach wie vor sanierungsbedürftig. Deshalb greift die Gemeinde Kirchberg die Thematik im aktuellen Mitteilungsblatt wieder auf. «Gerade das Projekt Schulraumerweiterung und Mehrzweckhalle Sonnenhof, das an der Urne verworfen wurde, hat gezeigt, dass es schwierig ist, am bestehenden Ort eine gute Lösung für Schule und Vereine zu finden», schreibt die Gemeinde.

Urs Heuberger, Schulratspräsident der Gemeinde Kirchberg. Bild: zvg

Zwei Schulhaussanierungen oder Erweiterungsbauten würden aber hohe Kosten mit sich bringen. Daher haben der Gemeinderat und der Schulrat gemeinsam die Schulbedürfnisse und die Schulliegenschaften der Gemeinde analysiert. Grundsätzlich gebe es zwei Möglichkeiten, wie Schulratspräsident Urs Heuberger auf Anfrage sagt. Entweder man mache weiter wie gewohnt und saniere beide Schulhäuser. «Oder man denkt etwas weiter und überlegt sich, welche weiteren Möglichkeiten es gäbe und wo man auch Synergien nutzen könnte», sagt er.

Gemeinsame Oberstufe brächte einige Vorteile

Aus den Diskussionen zwischen Gemeinde- und Schulrat haben sich verschiedene Ideen und Ansätze ergeben. So wurde unter anderem die Option eines gemeinsamen Oberstufenschulhauses diskutiert. Daraus ergäbe sich zudem die Möglichkeit, die bestehenden Oberstufenschulhäuser in den Dörfern für die Primarschülerinnen und Primarschüler zu nutzen.

«Aus pädagogischer Sicht hätte eine gemeinsame Oberstufe sicherlich Vorteile. Man wäre beispielsweise flexibler in der Klassengrösse», sagt Heuberger. Laut Bericht im Mitteilungsblatt ist die Schule momentan gezwungen, sowohl in Bazenheid als auch in Kirchberg mindestens eine Sekundarklasse und eine Regelklasse zu führen. Dies führt zu grossen Schwankungen bei der Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Ob eine gemeinsame Oberstufe auch politisch gewünscht sei, werde die öffentliche Diskussion ergeben, so Schulratspräsident Urs Heuberger.

«Liebe Bürgerinnen und Bürger, macht euch mal Gedanken darüber»

Er betont zudem, dass Stand heute noch nichts entschieden sei und man sich erst in einer frühen Planungsphase befinde. «Mit der Platzierung im Gemeindeblatt wollten wir unsere Idee präsentieren und den Diskurs anregen, im Sinne von: ‹Liebe Bürgerinnen und Bürger, macht euch mal Gedanken darüber, ob das etwas für uns wäre oder nicht.›»

Auch ein konkreter Zeitplan bestehe noch nicht, denn man wolle in dieser ersten Planungsphase noch nicht zu viel Zeitdruck in der Bevölkerung aufsetzen. «Es wäre schade, zu früh mit den Planungen voranzuschreiten und am Willen der Wählerschaft vorbeizuplanen», sagt Heuberger. Jedoch werde man die Bevölkerung auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten und die öffentliche Diskussion führen.