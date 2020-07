Schulleiter Werner Höller am Oberstufenzentrum Necker mit Treicheln in die Pension verabschiedet

In Begleitung seines Nachfolgers Martin Holenstein wurde Werner Höller am Freitag nach 34 Jahren in Diensten der Schule, davon die letzten zehn Jahre als Leiter der Oberstufe Necker, von den Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrerschaft am OZ Necker in den Ruhestand verabschiedet. Er bedankte sich seinerseits mit einem Dessert.