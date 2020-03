Schule ohne Schulhaus – Tagebucheintrag 1 der Schülerin: Mental nicht darauf vorbereitet Das letzte Schuljahr sollte das schönste sein. Doch nun nimmt es eine unerwartete Wendung.

Zuhause statt im Klassenzimmer: Die Schülerinnen und Schüler müssen alleine büffeln. Symbolbild: Daniela Frutiger

Als ich am Freitagnachmittag die Info bekam, dass ich bis nach den Frühlingsferien keinen Unterricht in der Schule haben werde, war ich erst mal sehr geschockt. Ich war aber froh, dass das Skilager abgesagt wurde, da ich nicht mehr in Skifahrstimmung war.

Einige aus meiner Klasse freuten sich darüber, dass wir jetzt drei Wochen nicht in die Schule müssen, was ich nicht verstehen konnte, da man seine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden für eine lange Zeit nicht sehen wird. Wenn man in der Schule bei einer Aufgabe Probleme hat, kann man schnell mal den Tischnachbarn oder die Tischnachbarin oder die Lehrerin oder den Lehrer fragen, was zu Hause schwierig ist.

Verschiedene Theorien

Es war komisch für mich, dass wir ab nächster Woche nicht mehr in die Schule gehen dürfen, da man sich mental nicht vorbereiten konnte und es so abrupt kam. Niemand weiss, wie es weiter gehen soll und wann es vorbei ist. Die eine Theorie sagt das, die andere dieses. Ich weiss nicht mehr, an was ich glauben kann und welcher Meinung ich bin.

Am Dienstag war ich noch in der Schule, um das restliche Material zu holen. Wir hatten genau unsere Zeit, an der wir zu zweit jeweils in das Klassenzimmer durften und davor musste man sich die Hände desinfizieren und immer schön Abstand zu allen Personen halten. Es war extrem komisch, wenn man seine Kollegen sah und man genau wusste, dass man sie nicht umarmen oder berühren darf. Noch komischer war es, wenn man sich vorstellte, dass man diese Personen jetzt für eine Weile nicht sehen darf.

Keine Normalität mehr

Als ich wieder aus dem Schulhaus hinauslief, dachte ich mir: «Ich werde diese Treppe nicht mehr jeden Tag sehen und, wer weiss, vielleicht ist das hier gerade das letzte Mal, dass ich überhaupt in diesem Schulhaus bin, bevor ich meine Lehre im Sommer beginne.»

Es ist einfach so normal, dass man jeden Tag in die Schule geht und auf einmal weiss man nicht, ob man jemals noch hier in die Schule gehen wird oder ob am letzten Freitag der letzte Schultag an dieser Schule war. Dieser Gedanke ist für mich unvorstellbar, da es wirklich schlimm für mich wäre, wenn die Schulen so lange geschlossen wären.

Besonders im letzten Jahr schade

Ich denke, für all die Schüler in der Primarschule und in der ersten und zweiten Oberstufe wäre es nicht so tragisch, wenn die Schule so lange geschlossen bleiben würde, da sie nach den Sommerferien wieder in die Schule gehen können. Aber gerade für die Schüler der dritten Oberstufe wäre es sehr schade, wenn dies so wäre, da man noch Projekte und Abschlussreisen hat und einfach allgemein die restliche Schulzeit mit seiner Klasse geniessen sollte.

Viele Leute sagen oft: «Ja, das letzte Schuljahr, an dieses habe ich am meisten Erinnerung, weil es einfach das coolste Schuljahr der ganzen Schulzeit war und wir so eine gute Klasse hatten.»

Was wir wohl in 30 Jahren sagen?

Wenn ich denke, was ich und all die restlichen Dritt-Oberstufenschüler in etwa 30 Jahren sagen werden, dann ist das schon sehr krass. Ich stelle mir vor, dass wir dann zum Beispiel sagen:

«Unser letztes Schuljahr war am Anfang normal wie jedes andere, da wir Hausaufgaben und Prüfungen hatten. Nicht weniger streng, wie alle sagen. Zusätzlich hatten wir noch unsere Projektarbeit zu machen, in die wir auch viel Zeit investieren mussten. Und dann… Ja, das zweite Semester, wo es eigentlich am besten und am chilligsten werden müsste, hatten wir nur noch sechs Wochen Schule, da ein Virus namens Corona kam, das uns die ganze restliche Schulzeit und unser letztes Lager versaute, da man nicht mehr in die Schule und allgemein in die Öffentlichkeit gehen durfte. Aus diesem Grund konnten wir keine coolen und witzigen Momente, Schulreisen, Abschlusspartys und mehr gemeinsam mit der Klasse erleben. Daher war unser letztes Schuljahr ein ganz normales Schuljahr, bis zum Zeitpunkt, als das Corona-Virus aufkam.»

Diese Vorstellung ist echt tragisch für mich. Mir geht es im Moment auch nicht wahnsinnig gut, da alles um mich herum abgesagt wird. Sachen, worauf man sich teilweise schon ein ganzes Jahr freute.