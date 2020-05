Serie Schule ohne Schulhaus – Letzter Tagebucheintrag der Lehrerin: Zum Abschluss eine Mammutkonferenz Die Oberstufenlehrerin aus Kirchberg hat den ersten Schultag hinter sich. Zum Abschluss der Zeit im Homeschooling sprach sie mit allen 22 Schülern – gleichzeitig in einer Konferenz.

Die Kirchberger Lehrerin freut sich, dass sie wieder im Schulzimmer unterrichten darf. Auch wenn es anders ist als vor der Coronazeit. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller

6. Mai: Jeder Tag, den es noch im Fernunterricht zu bewältigen gibt, macht jetzt fast Freude. Früher zählte ich die Tage bis das Christkindli kommt, jetzt zähle ich die Tage, bis ich wieder in die Schule gehen kann. Ich überlege mir, was ich schon alles in die Schule bringen kann, was ich zu Hause nicht mehr benötige. Am Nachmittag habe ich noch eine Videokonferenz mit einem Kollegen und einer Kollegin, um schon Angelegenheiten fürs neue Schuljahr aufzugleisen. Hoffentlich gibt das wieder ein ganz normales Jahr!

7. Mai: Bin heute nach dem Fernunterricht in die Schule und habe Bücher zurückgebracht und die Tische im Schulzimmer umgestellt, damit die Schülerinnen und Schüler nicht zu nahe beieinandersitzen müssen. Dann habe ich noch rasch ins Lehrerzimmer geschaut, ob eine wichtige Information im Fächli liegt. Dort war nichts, aber die Schrankwände sind vollgeklebt mit den Stundenplänen der einzelnen Klassen für den Halbtagesunterricht.

Einen grossen Dank für die Schüler für die Arbeit in der Coronazeit

8. Mai: Heute muss ich das letzte Mal den Unterricht von zu Hause aus machen. Die Schülerinnen und Schüler müssen zum Abschluss einen formativen Test machen, damit ich sehe, wo sie stehen. Am Nachmittag mache ich zum Abschluss eine Mammutkonferenz mit allen 22 Schülerinnen und Schülern. Ich erkläre ihnen nochmals, welche Regeln sie am Montag befolgen müssen, damit wir diese Krise bald wirklich hinter uns lassen können. Ich wünsche allen ein gutes Wochenende und bedanke mich, für die gute Arbeit in dieser Coronazeit.

Ich bin mir aber schon bewusst, dass wahrscheinlich nicht alles genau so ausgeführt wurde, wie wir Lehrerinnen und Lehrer es gerne hätten. Aber sind wir doch ehrlich: Das ist ja in Nicht-Coronazeiten auch so. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner Klasse. Ich habe dann noch meinen Visualizer wieder ins Klassenzimmer gebracht und ihn auch wieder eingerichtet. Benötigte aber schon eine Weile, bis alles so war, wie es sein muss.

10. Mai: Am Sonntagabend hatte ich ein sehr komisches Gefühl und war gespannt, ob ich gut schlafen werde. Ich konnte!

Zuerst Hände waschen, dann miteinander reden

11./12. Mai: Als ich am Morgen ins Schulzimmer kam, stand ein Dankeschön von unserem Schulleiter auf dem Pult: Eine Gerbera vom Gerber! Solche Kleinigkeiten tun einfach gut! Dann kamen die Schülerinnen und Schüler und mussten als erstes ihre Hände waschen und dann haben wir uns zuerst einfach mal unterhalten.

Ich finde, dass wir wohl wieder in der Schule sind, aber es ist halt schon noch nicht das Gleiche. Ich liebe den Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, aber wenn man zwei Meter Abstand haben muss, fehlt mir einfach etwas. Aber was schön ist, sie sind alle gut gelaunt in die Schule gekommen und wir konnten wieder gemeinsam lachen! Bemerkungen von Schülerinnen und Schülern:

Vielseitigkeit des Unterrichts fehlte!

Einige haben viel Sport gemacht!

Endlich wieder klare Strukturen, Arbeiten und Pausen sind jetzt wieder klar!

Endlich wieder von zu Hause weg zum Lernen!

Halbklassen finden einige doof!

Komisch, dass man jetzt auseinandersitzen muss.

Einige finden es schlimm, dass sie schon wieder um 7.20 Uhr frisch im Schulzimmer sitzen müssen.

Im Lehrerzimmer ist es lauter geworden

Die Pausen im Lehrerzimmer sind aber definitiv komisch. Es ist viel lauter, da wir ja weiter auseinander sitzen und deshalb alle lauter sprechen müssen. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, diese vier Wochen korrekt durchzuhalten und nachher wieder alle gemeinsam als Klasse 3B Schule haben können. Ich möchte es nicht unterlassen, auch den Eltern für ihre Unterstützung zu danken und die netten kurzen E-Mails oder Statements, welche ich bekommen habe. Leider werde ich mich von den Eltern dieser Klasse nicht verabschieden können. Aber vielleicht können wir dies ja nach den Sommerferien nachholen.

Ich bin ja Mathematikerin und definitiv keine Schreiberin und trotzdem habe ich Spass an diesem Tagebuchschreiben gehabt und vor allem habe ich mich über die Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern gefreut. Letzte Woche hat mich eine 90-jährige Frau angerufen und mir gesagt, dass sie das Tagebuch meiner Schülerin und mir jede Woche mit Interesse gelesen habe! So cool!