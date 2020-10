Schön herausgeputzte Damen an der Viehschau in Lütisburg Janette, von der Generationengemeinschaft GG Meile räumte gleich zweimal ab. Sie wurde Miss Lütisburg und erste der Schön-Euter jüngere Kühe.

Janette von der GG Meile gewann den Schöneuterpreis und wurde zur Miss gekührt. Bild: Fränzi Göggel

An der Viehschau Lütisburg am ersten Freitag im Oktober in Tufertschwil, wurden 214 Kühe von sieben Landwirtschaftsbetrieben aufgefahren. Ueli Achermann, Präsident des Viehzuchtvereins Lütisburg ist stolz. «Wir sind die einzigen, die dieses Jahr in der Region Toggenburg/Neckertal eine Viehschau durchführen».

Erwin Rüegg, Zuchtbuchführer des Braunzuchtvereins Lütisburg führte durch die Viehschau und lobte die Verantwortlichen, allen voran die Gemeinde Lütisburg und die Bauernfamilien. «Es ist nicht selbstverständlich, dass die Viehschau dieses Jahr durchgeführt werden konnte. Es brauchte die Bewilligung der Gemeinde, ein Schutzkonzept für den Anlass und die Festwirtschaft und natürlich die Bauern mit ihren Tieren», rühmt er die Hauptdarsteller.

Begeistert ob der guten Qualität

Es wurden die Spezialpreise Miss Lütisburg, Miss OB, Schön-Euter ältere Kühe und Schön-Euter jüngere Kühe, Rinder Champion, Fitness Star, Mutter-Tochter, Kuhfamilie und Ehrenkühe vergeben. Die Schauexperten Andreas Lendi aus Walenstadt und Hans Kuratli aus Neu St.Johann, sowie Jungviehexperte Martin Gubelmann aus Eschenbach nahmen sich viel Zeit für die Bewertung der Tiere. Gewissenhaft studierten sie die schön herausgeputzten Kühe und Rinder.

Für viele schöner als Weihnachten, wenn die Bauern sennisch zur Viehschau auffahren. Bild: Fränzi Göggel

Sie beurteilten je nach Kategorie, die Milchleistung, den Körperbau, das Fundament, die hoch aufgehängten Euter mit den hervorragend platzierten Zitzen und waren begeistert ob den korrekten oberen Linien, den breiten, idealen Becken und vor allem der guten Qualität aller aufgeführten Tiere. Anhand ihren Notizen schrieben sie den Damen die Informationen direkt auf das Hinterteil. So wusste jeder Besitzer, welches Tier er für die Bewertung im Ring vorführen durfte.

«Eine Bereicherung für die Schau»

Von den Schauexperten speziell erwähnt wurden die zwei original Braunen (OB) von Ueli Achermann. Die weidebetonten Fleisch- und Milchkühe seien eine Bereicherung für die Schau. Viola und Edina sömmerten bei Ueli Achermanns Schwiegersohn auf der Alp Misere in Dallenwil NW.

«Chuefüddle-Stau» am Eingang zur Viehschau Lütisburg in Tufertschwil Bild: Fränzi Göggel

Mit einem Klapps auf ihr Hinterteil erklärte Jungviehexperte Martin Gubelmann Edina von der Generationengemeinschaft Rüegg kurz und bündig zum Rinderchampion. Martin Rüegg freute sich mit einem zünftigen Juuz, sein Vater und Speaker Erwin Rüegg sagte gerührt: «Dä ghört üüs». Die Viehschau war für die Züchter eine Herzensangelegenheit.