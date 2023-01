Schneesport Mehr Wintersport auf Toggenburger Loipen - Nachfrage nach Alpin-Sport-Artikeln stagniert Die Verkaufszahlen von Langlaufski sind steigend. Sowohl in der Region als auch in der gesamten Schweiz. Das spürt der Handel auch im Obertoggenburg. Gleichzeitig stagnieren die Verkaufszahlen bei Ausrüstungsartikeln für den Alpin-Skisport.

Abseits der Massen die Natur geniessen: Der Langlaufsport hat sich zu einem dynamischen, gesundheitsfördernden und naturnahen Sport entwickelt. Bild: PD

Der Langlauf-Boom hat die Schweiz erfasst. Auch im Toggenburg sind immer mehr Wintersportlerinnen und Wintersportler auf der Loipe anzutreffen. Wie die Swisspo – Fachstelle Sportartikel Schweiz – mitteilt, seien in den letzten Jahren immer mehr Langlaufski verkauft worden. «Allein in der letzten Saison ist der Anteil um eindrückliche 44 Prozent gestiegen», schreibt die Swisspo.

Die Sportartikel-Fachstelle ordnet den Boom wie folgt ein: «In den letzten Jahren hat sich der Langlaufsport zu einem jungen und dynamischen, aber auch gesundheitsfördernden und naturnahen Sport entwickelt. Damit trifft das Langlaufen perfekt den aktuell vorherrschenden Zeitgeist.»

Gegen den Schweizer Trend im Sektor Ski Alpin

Den Trend spürt man auch in den lokalen Sportgeschäften. So bestätigt etwa Stephan Sutter von Sutter Sport in Alt St. Johann auf Anfrage die gestiegenen Verkaufszahlen bei den Langlaufski. Obwohl es in dieser Saison anfänglich harzte, weil die Langlaufgebiete lange nicht offen waren. Doch mit dem Schnee, so ist man im lokalen Handel überzeugt, werden die Verkäufe wieder anziehen.

Langlauf boomt also. Leidet darunter der Verkauf im Ski-Alpin-Sektor? In der Mitteilung der Swisspo heisst es, dass die Zahlen derzeit rückläufig seien. Im Obertoggenburg ist dieser Trend nicht auszumachen. «Ski Alpin leidet nicht unter dem Langlauf-Boom. Die Verkäufe stagnieren jedoch», weiss Stephan Sutter.

Abseits der Massen gemütlich Sport treiben

Dass jüngst so viele Leute den Weg auf die Loipe fanden, ist kein Zufall. Einen Einfluss mag die Coronazeit haben, während der die Menschen die Einsamkeit beim Sporttreiben abseits der Massen schätzen gelernt haben. Allerdings hatte der Boom bereits vor der Pandemie eingesetzt. «Das Gesundheitsbewusstsein ist heute anders», sagt Stephan Sutter. «Viele Leute haben frisch damit begonnen, auch im Winter Sport im Freien zu treiben. So sind sie auf Langlaufen gekommen.» Er stellt auch fest, dass die Langlauf- Einsteiger Wintersport-Neulinge sind – und keine Umsteiger von Ski Alpin.

Aufgefallen ist ihm in diesem Zusammenhang der Aufschwung der Stilart Klassik im Langlauf. «Skates waren früher dominant. Nun ist das Verhältnis etwa 50:50», hält er fest und ergänzt: «Einsteiger laufen Klassik, weil man hier schlendern kann. Man ist in einer Spur geführt und kann gemütlich Sport treiben.»

Beim Verkauf von Langlaufski sind sämtliche Altersgruppen vertreten: Auch junge Leute und Familien mit Kindern. Und die Zukunft? Der lokale Handel rechnet damit, dass die Zahlen in etwa konstant bleiben, die einen eben skifahren, die anderen langlaufen werden.