Schiesssport Intakte Infrastruktur schaffen: Wie die Sportschützen Neckertal ihren neuen Schiessstand finanzieren wollen Die Sportschützen Neckertal planen im Aachboden den Neubau ihres Schiesstandes. Obwohl bereits einige Geldgeber gefunden wurden, ist die Finanzierung des 1,3-Millionen-Franken-Projekts noch keineswegs gesichert. Dennoch gibt sich Vereinspräsident Remo Zaccari zuversichtlich.

Remo Zaccari, Präsident der Sportschützen Neckertal, möchte den maroden Stand im Aachboden durch einen Neubau ersetzen. Bild: Urs M. Hemm

Während andere Vereine wegen Mitgliedermangels aufhören müssen, können sich die Sportschützen Neckertal noch über rund 70 aktive Schützinnen und Schützen freuen. «Auch im Nachwuchs sind wir recht gut aufgestellt. Dennoch müssen auch wir uns um Neumitglieder bemühen und zu den Mitgliedern, die wir bereits haben, Sorge tragen», sagt der Präsident der Sportschützen Neckertal, Remo Zaccari. Das sei nur mit einer guten Infrastruktur möglich, weshalb wir im Aachboden einen neuen Schiesstand bauen wollen.»

Finanzierung nicht gesichert

Die Vorbereitungen für den Ersatzbau sind bereits weit gediehen. Die Kosten für das Projekt bereiten Remo Zaccari jedoch noch Bauchweh. «Plante die Baukommission ursprünglich noch mit Baukosten in der Höhe von 950’000 Franken, rechnen wir heute mit einem Betrag von gegen die 1,3 Millionen Franken», sagt er.

Der Schiessstand Aachboden soll einer modernen Schiesssportanlage weichen Bild: Urs M. Hemm

Zurückzuführen sei diese Kostensteigerung insbesondere auf die gestiegenen Materialkosten. Doch schlagen auch die Kosten für den Hochwasserschutz und für den ursprünglich nicht geplanten Bau einer Betonmauer als zusätzliche Sicherheitsmassnahme zu Buche.

«Wohlverstanden reden wir bei diesem Betrag von vorläufigen Zahlen. Wir haben bei verschiedenen Firmen entsprechende Offerten eingeholt. Wir hoffen aber, dass sich die Marktpreise, vor allem für Baumaterial, noch nach unten bewegen werden, sodass die Zahl 1,3 Millionen Franken nur für den schlechtesten Fall steht», sagt Zaccari.

Um die Kosten tief zu halten, soll möglichst Vieles in Eigenleistung erbracht werden. Allein den erhofften Einsatz der Vereinsmitglieder beziffert Zaccari mit einem Gegenwert von 100’000 bis 150’000 Franken. Einen Beitrag in der Höhe von 200’000 hatte die Bevölkerung der Gemeinde Neckertal bereits vor zwei Jahren an der Bürgerversammlung einstimmig gutgeheissen.

So soll die neue Front der Anlage einst aussehen Visualisierung: PD

Die IG Sportfonds St.Gallen Unterstütz das Projekt mit einem Betrag von rund 300’000 Franken Durch die Zeichnung von Anteilscheinen, Direktspenden, Zuwendungen von Stiftungen sowie durch eine Crowdfunding-Aktion konnten weitere 100’000 Franken der Baukosten gesichert werden, sodass bis jetzt rund 600’000 zusammengekommen sind.

«Wir dürfen jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken und müssen uns weiter darum bemühen, Geldgeber zu finden», sagt Remo Zaccari. Darum seien sie jetzt daran, ein Sponsorenkonzept zu erstellen. «So erhoffen wir uns, die fehlenden rund 350’000 Franken noch zusammenzubringen.» Denn sein Ziel ist, beim Stand von 950’000 Franken mit den Arbeiten beginnen zu können.

Mitglieder halten, Junge motivieren

Im neuen Schiessstand sind acht elektronische Scheiben auf 50 Meter und zwei 25-Meter-Wagen à fünf Scheiben geplant. Zudem ist in der oberen Etage eine 10-Meter-Anlage mit zehn Scheiben für Luftpistole und Luftgewehr vorgesehen. «Auf 10 Meter schiessen wir zurzeit auf der Bühne im Mehrzweckgebäude Haselacker in Brunnadern, was zwar nicht ideal ist, aber eine Lösung für den Moment darstellt, mit der wir gut leben können», sagt Remo Zaccari.

Der Schiessstand Aachboden ist in einem schlechten Zustand - eine Sanierung kommt nicht in Frage. Bild: Urs M. Hemm

Deshalb habe der Bau der 10-Meter-Anlage vorerst nicht erste Priorität und könnte – sollten die finanziellen Mittel anfangs nicht ausreichen – auch später realisiert werden.

Die Sicht auf den Stand von den Scheiben her. Visualisierung: PD

Eine Garderobe für die Schützen, ein Büro mit Schalter sowie ein Archivraum sollen im Erdgeschoss gebaut werden. Die Garderobe für die Schützinnen sind im Obergeschoss untergebracht, ebenso die barrierefreien sanitären Anlagen. Zudem ist eine Schützenstube mit rund 50 Plätzen geplant, wo einerseits die Geselligkeit und Kameradschaft gefördert werden soll, andererseits Einnahmen für den Verein generiert werden sollen.

Die Ansicht der Schiessanlage von Brunnadern her kommend. Visualisierung: PD

«Wir sind von der Notwendigkeit einer intakten Infrastruktur überzeugt, wenn wir unsere Mitglieder halten wollen, aber vor allem, wenn wir Junge dazu motivieren wollen, ihre Freizeit bei uns im Verein sinnvoll zu gestalten», sagt Remo Zaccari.