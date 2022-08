Schaffhauser Kantonalschwingfest Arnold Forrer holt in Wilchingen seinen 151. Kranz – weitere St.Galler qualifizieren sich für das Eidgenössische Arnold Forrer setzt nochmals einen drauf: Am Schaffhauser Kantonalschwingfest in Wilchingen holt er seinen nächsten Kranz. Mit fünf Kränzen zeigten die St.Galler Schwinger eine gute Teamleistung.

Arnold Forrer (im Sennenhemd) verbuchte in Wilchingen drei Siege, zwei Niederlagen und einen gestellten Gang. Bild: Lorenz Reifler

Neben dem Sieg des Hembergers Werner Schlegel am Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Brugg war der 151. Kranz von Arnold Forrer die grosse Geschichte des Schwinger-Wochenendes. Forrer holte ihn in Wilchingen, am Schaffhauser Kantonalschwingfest. Der Käsermeister, der 2001 in Nyon das Eidgenössische gewonnen hatte, klassierte sich mit einer Niederlage, zwei Gestellten und drei Siegen auf dem siebten Schlussrang.

Fünf Kränze für die St.Galler

Vor ihm klassieren sich weitere St.Galler in den Kranzrängen: auf dem zweiten Rang Lars Geisser, auf dem fünften Rang Manuel Bollhalder und Chrisian Bernold, der Sechster wurde. Im gleichen Rang wie Arnold Forrer klassiert sich Pirmin Gmür aus Amden.

Den Schlussgang entscheid der Zürcher Shane Dändliker im ersten Zug mit Gammen gegen Janic Voggensperger für sich. Dändliker gewinnt damit sein erstes Kranzschwingfest. Der Zürcher hatte bereits nach vier Gängen mit 40 Punkten ganz vorne auf der Rangliste gestanden. Punkte abnehmen konnte Dändliker einzig Lars Geisser – im fünften Gang durch einen Gestellten.

Mit den fünf Kränzen und einer guten Teamleistung haben sich nun auch noch die letzten St.Galler Schwinger für das Eidgenössische Schwingfest qualifiziert. Wie viele St.Galler mit dem Nordostschweizer Team nach Pratteln reisen, kommt in der kommenden Woche aus.

Bereits jetzt steht fest, dass die St.Galler Schwinger die grösste Delegation im Nordostschweizer Team stellen werden. In einer Woche wartet nun der Bergklassiker auf der Schwägalp. Der traditionsreiche Schwinget ist das letzte Kräftemessen vor dem Eidgenössischen Schwingfest, das vom 26. bis 28. August in Pratteln im Baselbiet stattfindet.