Sargans Sturz nach Zusammenstoss mit Leitplanke – angetrunkener Scooterfahrer verletzt sich leicht Am Montag kurz nach 17 Uhr hat sich auf der St.Gallerstrassse in Sargans ein Selbstunfall mit einem Benzin-Scooter ereignet. Der 49-jährige Scooter-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Selbstunfall ereignete sich auf Höhe der Schwefelbadkreuzung. Bild: Kapo SG

Am späten Montagnachmittag fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Benzin-Scooter von Sargans in Richtung Rheinstrasse. Auf der Höhe der Schwefelbadkreuzung prallte er rechtsseitig in die Leitplanke und stürzte, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einem Communiqué. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste von den Rettungskräften ins Spital gebracht werden.

Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen überprüfte die Fahrfähigkeit des 49-Jährigen. Die bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 0.5 mg/l. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte eine Blutprobe. (toh/kapo)