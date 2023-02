Sammelaktion Dank einer «riesigen Solidaritätswelle»: TV Lütisburg hat innerhalb von zwei Monaten 200’000 Franken gesammelt und kann jetzt auf eine grössere Halle hoffen In Lütisburg soll eine neue Turnhalle gebaut werden. Wie gross diese werden soll, darüber entscheidet der Schulrat in den nächsten Tagen. Die finanziellen Bedingungen für eine grössere Variante wären geschaffen. Ein anonymer Spender gibt eine halbe Million Franken, weitere 200'000 Franken kommen vom Turnverein Lütisburg.

Präsident Andreas Solenthaler (rechts) und sein Vize Simon Meile können jubeln. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Kraftakt hat sich gelohnt. Der Turnverein Lütisburg kann möglicherweise schon bald in einer grösseren Mehrzweckhalle seinen sportlichen Aktivitäten nachgehen. Die dafür erforderlichen Eigenleistungen von 200’000 Franken hat er in den vergangenen zwei Monaten zusammengebracht. Über das weitere Vorgehen entscheidet nun der Schulrat.

Ein anonymer Spender gibt eine halbe Million Franken

Rückblick: Im Vorfeld der Schulbürgerversammlung vom März 2022 hat sich ein anonymer Spender bereit erklärt, 500’000 Franken für eine grössere Mehrzweckhalle beizusteuern. Geplant war aus finanziellen Gründen lediglich eine Einfachturnhalle. Bedingung: Der Turnverein müsse zusätzlich 200’000 Franken beisteuern. Die Gesamtkosten der grösseren Halle werden mit 8,2 Millionen Franken beziffert.

Die Sammelaktion des Turnvereins begann Ende November, wobei das Konto «Mehrzweckhalle» aus früheren Aktionen bereits mit gut 90’000 Franken geäufnet war. Zwei Monate später hat es der Verein geschafft. Am Stichtag, 31. Januar, waren 185’000 Franken auf dem Konto. Die verbleibenden 15’000 Franken werden durch ein Darlehen abgedeckt.

Der Vereinspräsident zeigt sich zufrieden

Gemäss Vereinspräsident Andreas Solenthaler hätte in den vergangenen 60 Tagen eine riesige Solidaritätswelle eingesetzt. Dazu sagt er: «Allein ein Tag nach dem Turnerabend im Januar sind 15’000 Franken auf das Konto eingegangen.»

Weil die Lütisburger Turnerinnen und Turner eng mit dem Turnverein Bazenheid kooperieren, hätten sich die Spenden nicht nur auf das Dorf beschränkt. «Ein Grossteil der Gelder kam aus Bazenheid, Kirchberg, Ganterschwil und Lütisburg.» Auch die umliegenden Firmen seien dem Turnverein wohlgesinnt gewesen.

Andreas Solenthaler, Präsident Turnverein Lütisburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Solenthaler gibt aber auch zu, dass er zwischendurch Bedenken hatte: «Zu Beginn war es ein rechter Betrag, der von uns gefordert wurde.» Immer wenn er gedacht habe, nun harzt es, sei irgendwo wieder eine Türe aufgegangen. «Das hat uns immer wieder motiviert.»

Für Solenthaler ist die Sammelaktion noch nicht beendet. «Gemäss meinen Kenntnissen könnten noch weitere Gelder fliessen, denn eventuell kommt auch noch etwas von Stiftungen, da müssen wir die kommenden Tage abwarten.» Er geht davon aus, dass der Turnverein das Darlehen über 15’000 Franken nicht vollständig beanspruchen muss.

Der Ball liegt nun beim Schulrat

Der Turnverein Lütisburg hat seine Bedingungen erfüllt. Jetzt liegt es am Schulrat, für welche Variante er sich beim Neubau einer Mehrzweckhalle entscheidet. Nach Auskunft von Schulpräsidentin Marianne Burger Studer trifft sich der Schulrat kommende Woche zu einer ausserordentlichen Sitzung. An der werde überprüft, ob alle Bedingungen eingehalten worden sind.

Marianne Burger Studer, Schulpräsidentin Primarschule Lütisburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Treffe dies zu, werde der Schulrat darüber befinden, welche Variante weiterverfolgt werde. Der Projektierungskredit über 375'000 Franken sei bereits an der letztjährigen Schulbürgerversammlung von den Stimmberechtigten bewilligt worden. Informiert wird an der Informationsveranstaltung vom 23. Februar. Dann werde auch der Name des anonymen Spenders bekannt gegeben.