Saisonrückblick Toggenburger Badis ziehen eine positive Bilanz: Heisse Tage lockten viele Badegäste ins kühle Nass Die Badeanstalten Wattwil, Lichtensteig, Ebnat-Kappel und Unterwasser blicken auf eine Vorzeigesaison zurück. Überdurchschnittlich viele Gäste kühlten sich im Wasser ab. Dabei blieben die Badis grösstenteils unfallfrei.

Die Badi Wattwil weiss mit ihrer modernen Infrastruktur zu überzeugen. Bild: Christoph Heer

Die neu sanierte Badi Wattwil blickt auf eine erfolgreiche, wenn auch kurze Saison zurück. Aufgrund noch laufender Bauarbeiten fand die Neueröffnung erst Anfang Juni statt. Die kürzere Betriebsdauer spiegle sich auch in den Besucherzahlen wider, wie Roger Meier von der Ratskanzlei Wattwil auf Anfrage mitteilte.

Gut drei Wochen vor Saisonende beträgt die Anzahl der verkauften Eintritte 30'875. Damit liegt die Badi klar unter dem Besucherschnitt der letzten Jahre, welcher von Roger Meier auf 37'000 beziffert wird. Dabei ist zu erwähnen, dass zu Beginn der neuen Saison die Eintrittspreise der Badi Wattwil erhöht wurden, was unter anderem von der SP Wattwil scharf kritisiert wurde. Die Partei argumentierte, die Badi gehöre zum Service public der Gemeinde, da die Sanierung von Steuergeldern bezahlt werde.

Rückblickend geht Ratsschreiber Roger Meier nicht davon aus, dass die unterdurchschnittliche Frequentierung der Badi Wattwil einen direkten Zusammenhang mit den höheren Eintrittspreisen hat. Meier sagt:

«Die Gäste sind zur grossen Mehrzahl begeistert von der neuen Infrastruktur. Die Preisgestaltung wurde von ihnen nicht kritisiert und das Preis-Leistungs-Verhältnis im neuen Schwimmbad vor allem gelobt.»

Lange aber schöne Arbeitstage für Lichtensteiger Badipaar

Aymard Häcki erlebte eine anstrengende, dafür äusserst erfolgreiche Badesaison. Zu seiner Erleichterung blieben neben kleineren Verletzungen wie Schürfungen und Bienenstichen gröbere Zwischenfälle aus. Der Lichtensteiger Badmeister hält den Schwimmbadbetrieb gemeinsam mit seiner Frau Simone Eggimann seit 2012 am Laufen. Die Hitzetage des diesjährigen Sommers trieben die Badigäste en masse ins Schwimmbecken des Ehepaars. Aymard Häcki sagt:

«Das freut uns in erster Linie, auch wenn der Badespass der Gäste für uns Betreiber oft vierzehnstündige Arbeitstage bedeutet. Trotzdem ist es den Aufwand allemal wert.»

Die Verkaufszahlen der Eintritte wurden in der Badi Lichtensteig noch nicht ausgewertet. Badmeister Häcki wagt dennoch eine Prognose: «So viele Badegäste wie dieses Jahr hatten wir zuletzt vor sieben Jahren.»

In der anstehenden Winterpause wird das Steuerungssystem des Schwimmbades saniert. Dies sei nötig, damit auch nächstes Jahr alles rund laufe, erklärt Aymard Häcki. Ausserdem steht den Badegästen eine Veränderung finanzieller Hinsicht bevor. In der Saison 2023 kommt es voraussichtlich zu einer Preiserhöhung.

Auf Einzeleintritte sollen maximal 1.50 Franken aufgeschlagen werden, für Saisonkarten werden vermutlich 10 Franken mehr fällig sein. Noch sei laut Aymard Häcki aber noch nichts definitiv. Die gratis Saisonkarten für Lichtensteiger Schülerinnen und Schüler bis zur dritten Klasse werden weiterhin bestehen bleiben.

Schülerinnen und Schüler aus Lichtensteig profitieren bis zur dritten Klasse von einer kostenlosen Saisonkarte. Bild: Christoph Heer

«Hervorragende Badisaison» in Ebnat-Kappel durch Altbewährtes

«Wir schauen auf eine hervorragende Badisaison zurück, mit Besucherzahlen weit über den letzten Jahren», verkündet Betriebsleiter Ruedi Artho von der Badi Ebnat-Kappel. Das Wetter spielte beim Badi-Erfolgsjahr eine wichtige Rolle. Die schönen Sommertage und heissen Wochenenden haben viele Badegäste ins kühle Nasse des Ebnat-Kappeler Schwimmbades gelockt, sagt Ruedi Artho.

Ruedi Artho, Betriebsleiter der Badi Ebnat-Kappel Bild: Natascha Gmür

Im Badibetrieb griff man auf Altbewährtes zurück. So setzte man wie in den letzten Jahren auf regionale Verpflegung und Getränke in der Badibeiz. Auch die Ticketpreise blieben bewusst auf Vorjahresniveau. Ruedi Artho meint dazu:

«Wir möchten für jede und jeden bezahlbar bleiben, nicht zuletzt, da wir auch eine Familienbadi sind.»

Im Unterschied zu den letzten beiden Jahren fanden diesen Sommer vermehrt Events im Schwimmbad Ebnat-Kappel statt. Unter anderem sorgten Konzerte und ein kleiner Zirkus auf dem Badiareal für Unterhaltung bei Jung und Alt. Bevor die Badi ihre Pforten am 11. September schliesst, findet am Samstag, 10. September, das vierte Vollmondschwimmen der Saison 2022 statt.

Badi Unterwasser mit vielen Badegästen

Das 25-Meter-Schwimmbecken in Unterwasser liegt auf 900 Metern über Meer. Bild: PD

Auch die Badi Unterwasser bleibt bis am 11. September geöffnet. An diesem Tag findet auf der Alp Sellamatt das Toggenburger OL Weekend statt. 2000 Orientierungsläuferinnen und -läufer aus der gesamten Schweiz werden im Obertoggenburg erwartet. «Einige davon werden sich hoffentlich bei uns in der Badi erfrischen», meint Badibetreiberin Cornelia Lusti.

Auch sie zeigt sich sehr zufrieden über den Sommer. Abschliessende Besucherzahlen liegen zwar noch nicht vor, doch auch in Unterwasser freut man sich über eine hervorragend frequentierte Badisaison.

Von Bagatellunfällen wie Insektenstichen, gebrochenen Armen oder einem Loch im Kopf blieb man auch in Unterwasser nicht verschont. Trotzdem ist Cornelia Lusti froh, dass, wie auch in den anderen Toggenburger Badeanstalten, keine grösseren Unglücke zu verzeichnen sind.