Toggenburg/Hinterthurgau Von «super Saison» bis «nicht überwältigend»: Die Bilanz der kleinen Skilifte fällt ganz unterschiedlich aus – inklusive Schimpftirade an Bundesbern Die Saison bei den Skiliftbetreibern in den unteren Regionen ist trotz Rückkehr des Schnees beendet. Viele profitierten wegen der kurzen Anfahrtszeit. Frust herrscht dort, wo die Gastronomie ein wichtiger Umsatzträger ist.

Der Skilift in Oberhelfenschwil blickt mit 34 Betriebstagen auf eine gute Wintersaison zurück. Bild: PD

Die Bilanz der Skiliftbetreiber der Region fällt hauptsächlich positiv aus. Viele profitierten davon, dass die Menschen für das Wintervergnügen nicht zu weit reisen wollten. Frust herrscht hingegen an jenen Orten, in denen die Gastronomie ein wichtiger Umsatzträger ist. Die Take-away-Angebote hätten die fehlenden Einnahmen wegen der geschlossenen Restaurants nicht aufwiegen können.

Die Wolzenalp hatte darunter zu leiden, dass die Anlage zwischen Weihnachten und Neujahr nicht laufen durfte. Geschäftsführer Fridolin Enz sagt:

«Das sind in der Regel unsere besten Tage und deshalb schmerzt dieser Ausfall.»

Er spricht deshalb mit rund 80 Betriebstagen «nur» von einem durchschnittlichen Winter. «Wenn es gut läuft, können wir die Anlage an rund hundert Tagen laufen lassen.» Das Ergebnis schmälern dürfte auch die fehlenden Umsätze in der Gastronomie. Noch ist der Betrieb auf der Wolzenalp nicht komplett eingestellt. Halten die kühlen Temperaturen an, wird das Skigebiet am kommenden Wochenende letztmals geöffnet sein.

Peter Koller, Betreiber der Gondelbahn und des Restaurants Gamplüt, zeigt sich verärgert über die Massnahmen, welche der Bundesrat vor einem Jahr verhängt hat.

«Um diese ungerechte Behandlung gegenüber der Gastronomie zu verstehen, braucht es einen höheren Schulabschluss.»

Das Schliessen der Restaurants komme einem Arbeitsverbot gleich. Die Gondelbahn sei zwar täglich in Betrieb, das bringe aber praktisch nichts, weil sie wenig genutzt werde. Koller sagt: «Was sollen die Leute den Berg hinauffahren, wenn sie sich oben in der Kälte stehend mit Take-away begnügen müssen.»

43 Betriebstage zählte der Skilift Tanzboden in Ebnat-Kappel in der Wintersaison. Das reiche, um die Betriebskosten zu decken, sagt Genossenschaftspräsident Daniel Hartmann. Dass der Kiosk und die Skihäuser die Gäste nicht wie gewohnt bewirten konnten, habe sich insofern bemerkbar gemacht, weil die Wintersportler eher eine Halbtages- statt eine Tageskarte gekauft hätten.

«Aber wir sind froh, dass wir überhaupt aufmachen durften.»

Sehr gut angekommen ist das Tanzbodenrodeln, das in diesem Winter neue Schlittelangebot.

Betriebsleiter Hansueli Rechsteiner fasst sein Fazit in einem Satz zusammen:

«Wir hatten eine super Saison.»

Sie hätten am 9. Dezember starten können und mussten den Lift lediglich während der Zeit der behördlichen Massnahmen schliessen. Von Ende Dezember bis am 21. Februar sei der Skilift dann praktisch täglich gelaufen. Die 60 Betriebstage seien ein überdurchschnittlicher Wert. «Hinzu kommt, dass Gross und Klein in Scharen zu uns gekommen sind, auch unter der Woche», sagt Rechsteiner weiter. Er hofft darauf, dass es in Zukunft so weitergeht. «Auch Skiliftbetreiber kleinerer Skigebiete sind auf Besucher angewiesen. Nur so sind wir in der Lage, die Anlagen weiterhin zu betreiben.»

Nach dem genehmigten Coronaschutzkonzept konnte Betriebsleiter Hans Brunner die Anlage am 31. Dezember öffnen. Die Skifahrerinnen und Skifahrer hätten das Angebot rege genutzt, was sicherlich auf die Weihnachtsferien zurückzuführen war. Insgesamt sei die Besucherzahl über die ganze Saison gesehen nicht überwältigend gewesen.

Ein Dankeschön gehe aber an die Schulen, die, so oft es möglich war, das Schulzimmer an den Hörnlihang verlegten. Unter den Massnahmen hätte auch die Gastronomie gelitten, weil auf der Terrasse nur der Ausschank warmer Getränke möglich war. Dies hätte auf die Einnahmen gedrückt. Mit den 19 Betriebstagen ist Brunner trotzdem zufrieden, weil er froh ist, dass die Anlage überhaupt geöffnet werden konnte.

«Die zehn bis zwölf Betriebstage entsprechen dem langjährigen Durchschnitt», sagt Martin Bollhalder, Präsident der Skilift Hochwacht AG.

«Es war keine lange, dafür mit den vielen Besuchern eine intensive Saison.»

Der Skilift in Mosnang habe vom Umstand profitiert, dass die Leute wegen des Coronavirus zu Hause geblieben seien und die Anlagen in der Nähe berücksichtigt hätten. Das Wetter und der viele Schnee hätten sicherlich auch zum positiven Fazit beigetragen. Und nicht zu vergessen die Schulklassen, von denen viele den Skilift der Turnhalle vorzogen.

Der Mosnanger Skilift Hochwacht profitierte davon, dass viele Menschen zum Skifahren in der Region blieben.

Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir benötigen Saisons wie diese, um die notwendigen Investitions- und Unterhaltskosten der nächsten Jahre finanzieren zu können. Zusätzlich gibt es nach dem schlechten Vorwinter, in dem die Anlage mangels Schnee komplett stillstand, Nachholbedarf», sagt Manuela Meile, Präsidentin der Sportgenossenschaft, welche den Skilift betreibt. Der Skilift sei an 20 Tagen in Betrieb gewesen. Sogar auf 25 Betriebstage bringen es der Zauberteppich sowie der Ponylift. Gemäss Meile hätte der Gähwiler Lift von der Coronasituation profitiert:

«Wir sind schnell erreichbar, bieten unsere Dienstleistungen günstig an und sprechen dadurch viele Familien an.»

«Der Lift war immer sehr gut frequentiert und lief während 34 Tagen», zeigt sich Präsident Johannes Sonderer zufrieden. Die 34 Tage würden dem langjährigen Durchschnitt entsprechen. Speziell an den Wochenenden sei der Lift jeweils hervorragend besucht gewesen. Dasselbe gelte für das Nachtskifahren am Freitag- und Samstagabend. Die Schulen hätten ebenfalls zum guten Ergebnis beigetragen. Sonderer erklärt weiter:

«Ich glaube, die Leute wollten sich einfach vom leidigen Alltag lösen.»

Auch seien wegen der Verpflegungsmöglichkeiten vermehrt kleinere Skilifte besucht worden, davon habe der Skilift Oberhelfenschwil profitiert. «Auch deshalb, weil die Preise in den kleineren Skigebieten human und die Anfahrtswege kurz sind.»

Was die Anzahl Betriebstage betrifft, zeigt sich Verena Bollhalder sehr zufrieden: «Wir konnten den Skilift während 16 Tagen laufen lassen, das ist im langjährigen Durchschnitt ein sehr guter Wert. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass der Lift im Vorjahr mangels Schnee keinen Tag gelaufen ist.» Schade, sei im Januar ein Wärmeeinbruch gekommen. Der gleichzeitige Regen hätte zur Folge gehabt, dass der Schnee ausgerechnet vor dem Start der Skiferien weg war. Und dann hätten die Coronamassnahmen dazu geführt, dass das Teehüsli lediglich den Kindern zum Aufwärmen offenstand. Getränke hätten nur im Aussenbereich konsumiert werden können, was sich beim Umsatz bemerkbar machte.

Wegen der angespannten Situation um das Coronavirus hat der Skilift in Mogelsberg seinen Betrieb in diesem Winter nicht aufgenommen.

«Wir hatten einen kurzen, aber hervorragenden Winter», sagt Urs Stutz, Verwaltungsratspräsident des Degersheimer Skiliftes. Der Start sei am 7. Dezember erfolgt. Während sechs Tagen konnte die Anlage dann laufen. Zum guten Ergebnis hätten die Tage zwischen dem 15. und 27. Januar beigetragen. Insgesamt sei die Anlage während 19 Betriebstagen gelaufen. Schade sei halt, dass die milden Temperaturen und der Regen Ende Januar den Schnee ausgerechnet vor dem Start der Skiferien zum Schmelzen gebracht haben. Stutz sagt abschliessend:

«Durch die rekordmässigen Tagesumsätze und den Besuch vieler Schulen dürfen wir aber mehr als zufrieden sein.»

Die 17 Betriebstage liegen gemäss Harald Wagner, Präsident des Skiliftes Oberwangen, hinter dem langjährigen Durchschnitt, den er mit 25 Betriebstagen beziffert. Dennoch zeigt er sich zufrieden: «Durch die hohe Frequenz dürfen wir trotzdem auf eine gute Saison zurückblicken.» Er verfüge zwar noch nicht im Detail über die Zahlen, das Take-away-Angebot sei aus seiner Sicht aber gar nicht so schlecht gelaufen.

«Die Leute wollten in die Natur, das hat uns sicher geholfen.»

Und weil der Skilift, der sich auf Fischinger Gemeindegebiet befinde, gut erreichbar sei, hätten sich viele Leute zu einem Besuch im Hinterthurgau entschieden.