Saisonauftakt des Bobteams Hasler mit Toggenburger Beteiligung ist geglückt Die Lütisburgerin Jasmin Näf holt an den Anschieb-Schweizer-Meisterschaften Gold.

(pd) Der Zürcher Bobclub organisierte am Wochenende die Anschieb-Schweizer-Meisterschaften in Regensdorf. Bei den Frauen ging sowohl bei den Aktiven als auch bei den Juniorinnen das Bobteam Hasler als Sieger hervor. Jener Mannschaft gehört nebst Melanie Hasler, die an den Steuerseilen sitzt, Bremserin Jasmin Näf aus Lütisburg an (Dritte von rechts).