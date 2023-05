Sägemehl Der Toggenburger Damian Ott klassiert in Elm als bester St.Galler Schwinger Vor dem St.Galler Kantonalschwingfest vom kommenden Sonntag ging es auch für die Toggenburger Schwinger zuerst ins Glarnerland. Vor 3300 Zuschauerinnen und Zuschauern zeigten sie Grosses. Der Festsieg jedoch ging an den Thurgauer Spitzenschwinger Samuel Giger.

Die sieben St.Galler Kranzschwinger in Elm, vorne von links: Marcel Räbsamen, Andy Signer, Fabian Ulmann. Dahinter Urban Raschle, Patrick Kurmann, Janosch Kobler und Teamleader Damian Ott. Bild: Pascal Schönenberger/PD

Nach dem guten Abschneiden am Zürcher Kantonalschwingfest reisten die St.Galler Schwinger am Wochenende erneut mit der grössten Ausbeute aus dem Glarnerland nach Hause – die Sportler holten in Elm sieben Kränze. Teamleader Damian Ott aus Dreien war nach dem fünften Gang noch im Rennen um den Festsieg. Der Kilchberger Sieger startete mit vier Siegen in Serie in das Schwingfest. Shane Dändliker, Patrick Schmid, Christian Wagner und Christian Biäsch mussten sich das Sägemehl vom Rücken wischen lassen.

Im fünften Gang konnte Ott den späteren Festsieger Samuel Giger stellen. Im entscheidenden sechsten Gang fand Ott gegen das Thurgauer Schwergewicht Mario Schneider jedoch kein Rezept für den Erfolg und den möglichen Festsieg: Die beiden Sennenschwinger verabschiedeten sich nach sechs Minuten mit einem Unentschieden. Schlussendlich klassierte sich Damian Ott als bester St.Galler im vierten Schlussrang.

Toggenburger und Rheintaler in Fahrt

Urban Raschle schwingt für den Schwingclub Mels und vertrat die Rheintaler Schwinger im Sernftal. Der Sennenschwinger klassiert sich als zweitbester St.Galler nach Ott, zusammen mit Janosch Kobler, ebenfalls aus dem Rheintal, auf dem fünften Kranzplatz. Der Toggenburger Eidgenosse Marcel Räbsamen folgte dem Rheintaler Duo zusammen mit Fabian Ulmann aus Montlingen auf Platz sechs. Ebenfalls im sechsten Rang platzierten sich Patrick Kurmann aus Gähwil und Andy Signer aus Wittenbach. Sämtliche vier Schwinger konnten vier Gänge gewinnen und mussten in zwei Gängen Punkte stehen lassen.

Für den Technischen Leiter Martin Glaus stimmt die Fahrtrichtung. «Ich bin mit der Leistung unserer St.Galler Schwinger sehr zufrieden und freue mich auf den kommenden Sonntag», sagte Glaus am Abend in Elm. Denn bereits am kommenden Sonntag steht mit dem St.Galler Kantonalschwingfest in Wittenbach das nächste Kranzschwingfest auf dem Programm. (pd)