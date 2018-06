Anerkennungspreis geht an jungen Schwinger

Beim Stein des Anstosses handelt es sich um einen Anerkennungspreis, welcher jährlich vom Rotary Club Neckertal verliehen wird. Die Preisverleihung erfolgte erstmals im Jahre 2009. Der Preis geht an Jugendliche des Neckertals, die jeweils im vergangenen Jahr durch besonders eindrückliche Leistungen aufgefallen sind. Zur Erlangung des Preises sind praktisch sämtliche Sparten des Lebens möglich: Schule, Ausbildung, Beruf, Sport, Soziales und Kulturelles.

Der Preis ist zweiteilig: Einerseits beinhaltet er einen Geldbetrag zur Unterstützung, andererseits einen «Symbolstein» aus dem Fluss Necker – eben einen Stein, der anstossen soll. Der Stein wird so bearbeitet, dass Farbe und Glanz sichtbar werden, was eine Parallele zum Menschen darstellt. Die verborgenen Talente werden sichtbar. Mit der Auszeichnung Stein des Anstosses anerkennt der Rotary Club Neckertal diese beeindruckenden Leistungen.

Auf das Positive aufmerksam machen

Viele junge Menschen verhalten sich sehr positiv und fallen durch Herausragendes auf, das durch besonderes Interesse, Fleiss und Ausdauer entsteht. Darauf möchten die Neckertaler Rotarier hinweisen.

Leider wird immer wieder «Anstoss» in negativem Sinn an Meldungen über Fehlverhalten von Jugendlichen genommen. Mit dem Preis möchte der Rotary Club Neckertal auf das Positive aufmerksam machen. So soll aufgezeigt werden, dass es sich lohnt, besondere Leistungen zu erbringen. Die Jugendlichen sollen mit dem Stein des Anstosses motiviert werden. Der Preis wird in diesem Jahr schon zum zehnten Mal verliehen. Gleichzeitig feiert der Rotary Club Neckertal sein 25-jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr steht der Vereinigung Christoph Meier als Präsident vor. Aktuell zählt der Rotary Club Neckertal 42 Mitglieder.

Weltweites Netzwerk für humanitäres Engagement

Rotary ist ein globales Netzwerk von über 32000 Rotary Clubs, die sowohl vor Ort als auch in anderen Ländern Projekte im humanitären Bereich durchführen. Rotarierinnen und Rotarier anerkennen hohe ethische Grundsätze im Privat- und Berufsleben, sie bilden eine Weltgemeinschaft zur Förderung von Frieden und Verständigung unter den Völkern. Der rotarische Jugenddienst verfolgt unter anderem das Ziel, den Jungen gute Startbedingungen zu bieten sowie den Tatendrang junger Menschen zu unterstützen und entsprechend zu fördern. (pd)