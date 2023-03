Rücktritte Zwei von drei Gründern verlassen das Ärztezentrum Mosnang: «Es ist noch zu früh, den Teufel an die Wand zu malen» Vor wenigen Tagen gaben zwei der drei Gründungsmitglieder des Ärztezentrums Mosnang per Ende März ihren Rücktritt bekannt. Die Ortsparteien stehen dennoch hinter dem Projekt und ihrer Entscheidung, sich für ein Darlehen von 9,2 Millionen Franken auszusprechen.

Vergangenen Freitag haben zwei von drei Gründungsmitgliedern des Ärztezentrums Mosnang ihren Rücktritt per Ende März bekannt gegeben. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben uns lange darauf vorbereitet und freuen uns, dass es im neuen Jahr losgeht.» So äusserte sich Facharzt Christof Geigerseder im vergangenen Dezember am Tag der offenen Tür. Im Januar nahm das neue Ärztezentrum Mosnang an der Bachstrasse seinen Betrieb auf.

Nun, nur zwei Monate später, haben Geigerseder sowie Mitgründerin und Fachärztin Johanna Jenny kommuniziert, das Ärztezentrum per Ende März zu verlassen. Zurück bleibt Georgios Vatsakis, der letzte verbleibende Arzt des Gründertrios.

Eine sehr hohe Belastung wegen unerwarteten Zulaufs wurde in einer Mitteilung der Gemeinde Mosnang als Rückzugsgrund genannt. Seitens des Ärztezentrums wird auf ein weiterführendes Statement weiterhin verzichtet. So kursieren derzeit viele Gerüchte. Von mehreren Seiten heisst es übereinstimmend, zwischenmenschliche Gründe hätten zum Rücktritt der beiden Fachärzte geführt.

Johanna Jenny und Christof Geigerseder arbeiteten zudem beide in der Arztpraxis Churfirsten in Wildhaus, Jenny seit August 2022, Geigerseder seit Januar 2023. Auf Anfrage heisst es bei besagter Arztpraxis, dass Jenny per April ihr Pensum auf bis zu 80 Prozent aufstocken werde. Davor war sie ein bis zwei Tage wöchentlich in der Praxis tätig. Zu Geigerseder wollte die Praxis keine Stellung nehmen. Gut möglich, dass er auch dort seine Tätigkeit per Ende März einstellen wird.

Johanna Jenny und Christof Geigerseder verlassen das Zentrum per Ende März. Bild: Urs M. Hemm

Bedenken der FDP haben sich teilweise bewahrheitet

Hinter dem Projekt «Ärztezentrum Mosnang» steckt eine Menge Geld. Im November 2021 stimmte die Mosliger Bevölkerung über ein Darlehen in Höhe von 9,2 Millionen Franken ab. Im Vorfeld äusserten sich die Ortsparteien vorwiegend positiv über das geplanten Ärztezentrum. Einzig die FDP Mosnang gab zu bedenken, dass der tiefe Anteil an Eigenmitteln der Darlehensnehmer ein Kreditrisiko darstelle.

Wie stehen die Ortsparteien nun, hinsichtlich der neusten Entwicklungen, zum Ärztezentrum Mosnang? Haben sich die Bedenken der FDP bewahrheitet?

Ruben Schuler, Präsident der FDP Mosnang, sagt auf Anfrage:

Ruben Schuler, Präsident der FDP Mosnang. Bild: Benjamin Manser

«Jein. Einerseits ja, weil scheinbar keine vertraglichen Absicherungen getätigt wurden, um sich gegen einen solchen Fall abzusichern.»

Es könne nicht sein, dass jemand Knall auf Fall gehen kann. Andererseits sei noch nichts entschieden. Der Vorfall sei unschön, sagt Schuler. «Aber es ist noch zu früh, den Teufel an die Wand zu malen.»

Klar sei: Der Rücktritt komme zu einer Unzeit. Schuler sagt: «Gerade jetzt in der Aufbauphase ist es wichtig, Vertrauen in die handelnden Personen, namentlich das Ärztetrio, aufzubauen. Daher ist der Entscheid sehr bedauerlich.»

Bedürfnis für Ärztezentrum ist definitiv da

Paul Räbsamen, Präsident der SVP Mosnang, sagt auf Anfrage, am kommenden Freitag an der Hauptversammlung käme das Thema sicherlich zur Sprache. «Davor bringt es nichts, etwas zu interpretieren oder unnötig Staub aufzuwirbeln», sagt Räbsamen.

Paul Räbsamen, Präsident SVP Mosnang. Bild: Peter Jenni

Er sei jedoch etwas schockiert und enttäuscht gewesen, als er die Nachricht erfahren habe. Sorgen über das Ärztezentrum macht sich Räbsamen hingegen nicht.

«Das Bedürfnis ist da, das sieht man am Ansturm seit der Eröffnung. Daher wird es auch Nachfolgekandidaten geben, die im Ärztezentrum arbeiten wollen.»

Chläus Länzlinger, Präsident von Die Mitte Mosnang, sagt, man bedauere den Abgang von Jenny und Geigerseder. «Es ist schade, dass der Betrieb durch die personellen Wechsel vor neue Herausforderungen gestellt wird.»

Chläus Länzlinger, Präsident Die Mitte Mosnang. Bild: Franz Steiner

Doch auch Länzlinger steht noch immer hinter dem Ärztezentrum. «Wir haben in der Region wie auch schweizweit immer weniger Hausärzte und entsprechend eine abnehmende medizinische Grundversorgung», sagt Länzlinger. Regionale Ärztezentren mit einem Grundangebot seien der richtige Weg zur Sicherung des Angebotes, das Ärztezentrum in Mosnang sei konzeptionell richtig angedacht.

«Wir hoffen, dass genügend ärztliches Personal für den Betrieb gefunden wird.»