Rückblick Vor zehn Jahren musste die Viehschau in St.Peterzell wegen Schneefalls abgesagt werden Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Schnee im April machte den Organisatoren der vierten Neckertaler Braunviehausstellung einen Strich durch die Rechnung. Bild: Thomas Geissler

Vor 100 Jahren

21. April: Toggenburg. Aus verschiedenen Landesgegenden gehen zunehmend Klagen ein über das Gebahren der sogenannten «Bündelhausierer». Es sind dies beinahe ausschliesslich vom Osten eingewanderte, in der Schweiz niedergelassene oder gar eingebürgerte Elemente, die eine Menge Pakete, enthaltend etwas Hemden- und Handtuchstoff, sowie etwa 4 zugeschnittene Coupons, angeblich Herrenstoffresten, von zumeist sehr geringer Qualität, in Autos oder Fuhrwerken über Land führen, mit der diesen Leuten eigenen Beredsamkeit anpreisen und nicht selten auch verkaufen.

Als Köder dienen die Hemden- oder Handtuchstoffe, oftmals auch Tischdecken, die zu einem aussergewöhnlich billigen Preis angeboten, jedoch nur abgegeben werden, wenn jeweils der ganze Inhalt des Paketes abgenommen wird. Recht oft lässt sich das Publikum blenden und übersieht, dass wenn es diese eben genannten Waren billig kaufen will, mit der gleichzeitigen Übernahme der Kleiderstoffe um das Vielfache deren Wertes geprellt wird. Diese «Bündelhausierer» wenden sich mit Vorliebe an die Frauen, renomieren mit dem Vorzeigen ganzer Büschel Banknoten mit dem Hinweis, die angesehensten Bürger der Ortschaft oder Umgebung hätten drei oder mehr solcher Sammelpakete gekauft, was sich bei späterer Nachfrage als unwahr oder übertrieben erweist.

Vor 50 Jahren

25. April: Nesslau-Neu St.Johann. Hallenbad im Interesse der Volksgesundheit. Die Erstellung der technischen Anlage ist weit fortgeschritten. Wie die Verwaltung der «Genossenschaft Hallenbad Stein-Nesslau-Krummenau» mitteilt, ist das 10 x 20 Meter grosse Bassin soeben zum zehnten Male probeweise mit Wasser gefüllt worden, und der bereits engagierte Badmeister kann sich nun mit der technischen Anlage vertraut machen. Das Hallenbad soll im Juli 1973 eröffnet werden. Die Vorfreude ist gross, und sicher bietet das Bad eine Attraktion für Einheimische und Kurgäste.

Vor 20 Jahren

22. April: Mosnang. Wie viele andere Vereine hat sich auch der RMV Mosnang der Anti-Raucher-Kampagne angeschlossen. Nun haben die Alttoggenburger Radballer 4000 Franken in ihre Vereinskasse bekommen. Sport und Tabakkonsum – Gegensätze, die sich nicht anziehen, sondern ausschliessen. Eine rauchfreie Sportwelt fördern das Bundesamt für Sport und Swiss Olympic deshalb mit der Kampagne «sport.rauchfrei.».

Vor 10 Jahren

22. April: St.Peterzell. Von den Stellplätzen für die Tiere bis zur Festbeiz war alles vorbereitet auf dem Hof von Hans Kühne in St.Peterzell. Doch der Schneefall, der das Neckertal in eine Winterlandschaft verwandelte, machte den Organisatoren der vierten Neckertaler Braunviehausstellung einen Strich durch die Rechnung. Die Viehschau wurde deshalb abgesagt und um eine Woche auf den kommenden Samstag verschoben. Dann wird das alle vier Jahre stattfindende Ereignis bei hoffentlich frühlingshaften Bedingungen nicht nur die Braunviehkenner, sondern auch die Bevölkerung anlocken. (red)