Rückblick Schreckenstag in Degersheim: Vor 50 Jahren brannte die «Sennrüti» Im September 1973 brannte das früher weitbekannte Kurhaus Bad Sennrüti in Degersheim. Das gänzlich in Holz erstellte alte Therapiegebäude wurde dabei bis auf den Grund eingeäschert.

Die Holzkonstruktion verwandelte sich schnell in ein Flammenmeer. Bild: Staatsarchiv St.Gallen

Initiant des Kurhauses Bad Sennrüti war Stickereiunternehmer Isidor Grauer-Frey aus Degersheim. Nachdem er im Jahre 1902 in einer auswärtigen Kuranstalt die Wohltat von Bädern erfahren hatte, errichtete er 1904 in Degersheim eine ähnliche Anlage. Das Bad mit Kurhaus entwickelte sich erfreulich und hatte schon bald einen guten Namen. 1922 weilte sogar der berühmte Schriftsteller Hermann Hesse in Degersheim zur Kur.

Schneller Wiederaufbau nach dem Brand

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ein Neubau und ein grosszügiges Hallenbad realisiert. Am 9. September 1973 brach im alten Therapiegebäude Feuer aus. In Windeseile verwandelte sich die Holzkonstruktion in ein Flammenmeer. Im angebauten Gästetrakt kam es zu einer spektakulären Rettungsaktion durch beherzte Feuerwehrleute, die unter anderem eine überaus korpulente Dame zu evakuieren hatten.

Sie schämte sich jedoch ihrer Nacktheit und widersetzte sich vehement dem Zugriff der Retter. Dabei setzte sie auch ihre Zähne ein. Schliesslich aber wurde die Aktion doch noch erfolgreich abgeschlossen. Der sofort in die Wege geleitete Wiederaufbau des Kurhauses war im Jahr 1974 vollendet.

Nachdem die «Sennrüti» während Jahren zu den grossen und erfolgreichen Betrieben des Verbandes Schweizer Kurhäuser VSK (heute Wohlbefinden Schweiz) gehört hatte, musste der Kurbetrieb Ende 2001 eingestellt werden. Der angestrebte Kauf der Liegenschaft durch die Gemeinde Degersheim liess sich nicht realisieren. In der Folge standen die Lokalitäten leer und wurden später privatisiert.

Vom Kurhaus zum gemeinschaftlichen Wohnprojekt

Die Anlage der Genossenschaft Ökodorf Sennrüti mit dem ehemaligen Hallenbad rechts im Bild. Bild: zvg/Ökodorf Sennrüti

Im Jahr 2009 kaufte die Genossenschaft Ökodorf Sennrüti das Kurhaus, was der Beginn des Ökodorfes Herzfeld Sennrüti bedeutete. Die heute rund 90 Personen «leben, wohnen und arbeiten in einer ganzheitlichen Lebensgemeinschaft mit einer nachhaltigen Sozialstruktur, verbunden durch gemeinsame ökologische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Werte», wie es auf der Homepage der Gemeinschaft heisst.

Aus den ehemaligen Zimmern des Kurhauses wurden Wohnungen. In der Zeit entstanden auch einige Betriebe oder haben sich von ausserhalb herkommend in den Räumlichkeiten des umgebauten Kurhauses niedergelassen. Dazu gehören unter anderem eine Imkerei, eine Tanzschule, verschiedene Therapieangebote sowie ein kleiner Betrieb, der Kräuter aus dem gemeinschaftlichen Garten verarbeitet.

Das Hallenbad neben der Sennrüti wurde im Jahr 2014 geschlossen, eine Initiative zur Wiedereröffnung scheiterte. Ebenso der Verkauf der Liegenschaft. Seither steht es mehrheitlich leer, doch im vergangenen Frühjahr gewährte die Gemeinde dort dem Werk die «Zehn Gebote Vol. 2» der Kunstschaffenden Frank und Patrik Riklin ein temporäres Asyl.