RÜCKBLICK Die St.Galler Fahnenträger an Winterspielen - fast alle gewannen auch Medaillen Am Freitag werden die Olympischen Spiele von Peking eröffnet. Auch Ostschweizer trugen an Eröffnungsfeiern schon die Schweizer Fahne an Winterspielen: 1972 Edy Bruggmann, als erste Frau 1980 Marie-Theres Nadig, 1994 Gustav Weder und als einziger ohne Medaille 2014 Simon Ammann.

Der St.Galler Bob-Olympiasieger Gustav Weder im Februar 1994 an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Lillehammer Bild: Keystone

Als erster St.Galler war der 2014 nach einer Leukämie verstorbene Skirennfahrer Edy Bruggmann 1972 in Sapporo an der Reihe. Der Techniker aus Flumserberg war auch an der Schlussfeier der Mann mit der Fahne in der Schweizer Delegation. Er gewann in Sapporo Silber im Riesenslalom. Olympische Winterspiele gibt es seit 1924.

Marie-Theres Nadig und Edy Bruggmann werden nach den erfolgreichen Winterspielen von Sapporo in der Heimat empfangen. Bild: Keystone

Marie-Theres Nadig, die Doppelolympiasiegerin von 1972, war die erste Frau im Land, die im Rahmen einer Eröffnungsfeier der Winterspiele die Fahne trug. Das war 1980 in Lake Placid in den USA.

Gustav Weder, auch er zweifacher Olympiasieger, trug schon an der Schlussfeier von 1992 in Albertville die Schweizer Fahne. Zwei Jahre später kam der Diepoldsauer Bobfahrer an der Eröffnungszeremonie in Lillehammer in Norwegen wieder zum Zug.

Die ersten Fahnenträger aus der Ostschweiz gewannen bis 1994 auch immer eine oder mehrere Medaillen. Nadig 1980 nochmals Bronze in der Abfahrt. Das müsste ein gutes Omen sein für die heutigen Fahnenträger Wendy Holdener und Andres Ambühl.

Simon Ammann 2014 als Fahnenträger der Schweizer Delegation an der Eröffnungsfeier in Sotschi. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Aus der Reihe tanzte im Medaillenreigen der Fahnenträger ausgerechnet der erfolgreichste Ostschweizer Olympionike. Simon Ammann führte die Schweizer Delegation 2014 in Sotschi an, blieb hernach auf der Schanze aber ohne Edelmetall. Aber der Toggenburger hatte ja schon damals vier olympische Goldmedaillen auf dem Konto. Heuer nimmt Ammann zum siebten Mal teil.