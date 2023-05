Rückblick Damals: Wasserräder treiben Mühlen an Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Das grosse Wasserrad hinter der Säge «Hätschberg». Bild: Christiana Sutter

Vor 100 Jahren

12. Mai: Wattwil. Grosse Heiratslust hat im ersten Drittel des Mai in unserer Gemeinde sich bemerkbar gemacht. Der Zivilstandsbeamte hatte insbesondere am Ende der vorigen und anfangs dieser Woche täglich Eheschliessungen vorzunehmen, am Montag abend sogar 4 hinter einander.

16. Mai: Krummenau. In der Nacht zum Sonntag haben hier Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Durch den Güterschuppen drangen sie in das Stationsgebäude ein, wo sie sämtliche Behälter erbrachen, ohne das gesuchte Geld zu finden, das der vorsichtige Stationsvorstand in seine Wohnung hinaufgenommen hatte. Aus Wut hierüber streuten sie die sämtlichen vorrätigen Fahrkarten über den Boden hin. Mehr Glück hatten sie in der nahe gelegenen Spezereihandlung des Herrn Bühler. Dort erbeuteten sie 80 bis 100 Fr.

Vor 50 Jahren

16. Mai: Lichtensteig. Blockfabrik auf dem Weg zur Mitbestimmung. Montag, der 7. Mai 1973, kann als Meilenstein in der Geschichte der Blockfabrik Lichtensteig AG bezeichnet werden. An diesem Tag wählte die Belegschaft der Blockfabrik ihre Betriebskommission. Damit wäre der Grundstein für eine echte Mitbestimmung in allen Betriebsbelangen gelegt.

Vor 20 Jahren

12. Mai: Kirchberg. Der Messebau-Spezialist Syma gehört nicht nur in China zu den marktführenden Unternehmen der Branche. An der Uhren- und Schmuckmesse wurde die Firma erstmals mit dem Sars-Problem konfrontiert. Das Thema Sars beschränkte sich in der Schweiz bisher auf die Präsenz in den Medien und auf präventive Massnahmen seitens der Gesundheitsbehörden. Weder die Schweiz noch das übrige Europa sind von der Krankheit direkt betroffen.

Schweizer Firmen hingegen, die in Asien tätig sind oder in der Schweiz mit Kunden aus Asien zu tun haben, betrifft Sars direkt. Diese Firmen müssen allfällige wirtschaftliche Einbussen tragen und Risiken genau abwägen, die durch Sars entstanden sind. Eines dieser Unternehmen mit starker Verankerung in Asien ist die Syma-Gruppe mit Hauptsitz in Kirchberg.

Vor 10 Jahren

13. Mai: Nesslau/Bütschwil. Mit der «Beistampfi» in Nesslau, in der einst Knochenmehl hergestellt wurde und der Säge Hätschberg in Bütschwil, in der man Holzträmel zersägte, hat das Toggenburg zwei historische Mühlen, die am 13. Mühlentag, einer breiten Öffentlichkeit vorgeführt wurden. Lukas Heim, der durch die «Beistampfi» in Nesslau führt, sagt mit einem Schmunzeln: «Typisches Mühlentag-Wetter, es regnet.»

Etwas weiter talabwärts, zwischen Bütschwil und Mosnang, steht die Säge Hätschberg. Das Beeindruckende an dieser Mühle sei das Wasserrad. «Es hat einen Durchmesser von über fünf Meter zwanzig und ist 70 Zentimeter breit.» Das Wasser fliesst von dem kleinen Weier etwas oberhalb der Mühle oberschlächtig auf das Wasserrad. «Wenn der Weier voll ist, reicht das für fünf Sägeschnitte», sagt Leo Rüthemann. Der Trämel dürfe aber maximal sechs Meter lang sein. (red)