Rückblick Damals: Sympathieträger mit Ehrgeiz schwingt auf dem Ricken Aus vergangenen Zeiten – das Toggenburger Tagblatt veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Christian Forrer am Rickenschwinget – diesen Gegner hatte er fest im Griff. Bild: Toggenburger Tagblatt (6. 8. 2003)

Vor 100 Jahren

4. August: Bazenheid. Das Elektrizitätswerk A.G. sah sich infolge des stets steigenden Stromkonsums gezwungen, ein Wasserrecht zu kaufen, wodurch der Wasserdruck von 19 auf 30 Meter erhöht wird. Diese Neueinrichtung hat die Folge, dass dieselbe Turbine bei genügend Wasser beinahe die doppelte Strommenge zu erzeugen vermag.

8. August: Toggenburg. Der Juli 1923 gehört zweifelsohne zu den sonnenreichsten und heissesten der letzten 30 Jahre; ihm stehen ebenbürtig zur Seite die Julimonate 1898, 1899, 1904, 1908, 1911, 1918 und 1921. Der Julimonat 1911 und 1921 überflügelten unseren diesjährigen Juli noch, sowohl an Höhe der Hitzewelle als besonders an Hartnäckigkeit der Trocken-Schönwetterperiode. Welch ein Kontrast zu dem nasskalten Juni fröstelnden Andenkens. Auffallend ist ferner die Gewitterarmut dieses Sommers in der Schweiz bis dato, ausgenommen einige stärkere Gewitterausbrüche im Tessin und Genferseegebiet usw.

Vor 50 Jahren

8. August: Nesslau-Neu St. Johann. Im Büelen, dem Schul- und Kulturzentrum auf Nesslauer Boden, ist mit dem 4. August ein neues Hallenbad – das Hallenbad Nesslau-Neu St. Johann – in Betrieb genommen worden. Es ist modern eingerichtet, ein Automat speit die Eintrittskarten heraus, geöffnet ist das Hallenbad täglich, dazu 2 finnische Saunas am Montag, Mittwoch und Freitag – immer abends ab 16.00 bis 21.00 Uhr – für die Damen, am Dienstag, Donnerstag und Samstag für die Herren und am Sonntag ist die eine Sauna für Frauen, die andere für Männer reserviert. Es fehlt also nicht an guten Bade- und Schwitzmöglichkeiten. Den Stolz der Ausführenden kann man verstehen, er hat ja auch etwas gekostet.

Vor 20 Jahren

6. August: Ricken. Erstmals seit Jahren war Christian Forrer als Dritter auf dem Ricken bester Toggenburger Schwinger. Und alle, ob Gegner oder Zuschauer, mochten dem Eidgenossen den Erfolg gönnen. Wer den 30-jährigen, 188 Zentimeter grossen Landwirt Christian Forrer aus Stein ausschliesslich nach sportlichen Kriterien zu beurteilen versucht, muss nochmals über die Bücher, denn es gibt nur wenige Schwinger vom Format des königlichen Bruders, welche zur Kategorie der Sägemehl-Sympathieträger und Publikumslieblinge gehör(t)en.

Vor 10 Jahren

6. August: Lichtensteig. Seit zwei Wochen schwimmt nun ein Hai im Freibad Lichtensteig. Dieser soll den auf unerklärliche Art entwendeten Dinosaurier ersetzen. Er wurde gleichermassen durch Befestigungsschnüre im Wasser angebunden, wodurch ein weiteres Entwenden verhindert werden soll. (red)