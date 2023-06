Rückblick Damals: Papagei belebt die Vogelwelt Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Der Blaustirnamazone belebt zurzeit die Vogelwelt in Oberhelfenschwil. Bild: PD

Vor 100 Jahren

9. Juni: Ebnat. Auf der letzthin abgehaltenen Jahresversammlung der Toggenburger Männerkrankenkasse (ehem. Stickerkrankenkasse) wurde der von Herrn Lusti, Krummenau, erstattete Rechnungsbericht einstimmig genehmigt. Für den nach den Vereinigten Staaten abgereisten Präsidenten, Herr W. Rütsch, Ebnat, wurde Herr Kantonsrat Grob, Ebnat, in die Kommission und zugleich als Präsident gewählt.

Eine lebhafte Diskussion rief die Gehaltsfrage von Präsident, Kassier und Aktuar hervor; es wurde dann trotz der gegenwärtigen sinkenden Gehaltstendenz diesen drei Funktionären eine kleine Aufbesserung zugesprochen.

Vor 50 Jahren

13. Juni: Wattwil. In den Jahren 1969/73 ist das Spital Wattwil um- und ausgebaut worden. Der für Wattwil und das ganze Toggenburg so wichtige Bau präsentiert sich heute in einer neuen Form und kann nun voll seiner Aufgabe übergeben werden. Am 15. und 16. Juni 1973 ist die offizielle Eröffnungsfeier mit öffentlicher Besichtigung.

Wir möchten diesen Freudentag aber auch rein äusserlich bekunden durch Beflaggung unserer Häuser. Wir bitten die Bevölkerung von Wattwil, vor allem die an der Krankenhaus-, Ricken-, Bahnhof- und Volkshausstrasse, ihre Gebäude an diesen beiden Tagen recht festlich zu schmücken.

Vor 20 Jahren

14. Juni: Oberhelfenschwil. Die Kinder im Oberhelfenschwiler Niederholz staunten, als sie in der Linde vor dem Haus etwas rascheln hörten und dann den farbenfrohen Vogel entdeckten. Dieser liess sich durch die Anwesenheit der Zuschauer keineswegs beirren und turnte auf den Bäumen um das Haus munter weiter. Soviel Freiheit hat der stolze und sprachgewandte Vogel wahrscheinlich noch selten erlebt.

Wessen Voliere er verlassen hat, wollte der Amazone dann aber doch nicht sagen. Dass die grenzenlose Freiheit auch Tücken hat, musste der Vogel schnell erfahren. Die Hauskatze suchte die nähere Bekanntschaft ebenfalls und bekam als Antwort den kräftigen Papageienschnabel zu spüren.

Vor 10 Jahren

12. Juni: Wildhaus-Alt St. Johann. Wildhaus setzt auf LED-Strassenlampen. An der Strecke Wildhaus-Lisighaus wird die Strassenbeleuchtung erneuert. Die alte Beleuchtung mit rund 40jährigen Quecksilberdampflampen und alten Kandelabern ist sanierungsbedürftig.

Die 30 neuen Kandelaber mit LED-Lampen bilden das längste zusammenhängende Stück Kantonsstrasse mit dieser neuen, energiesparenden Beleuchtungstechnologie. Diese «topmoderne» Strassenbeleuchtung erhöhe die Sicherheit und stelle gleichzeitig eine markante energetische Verbesserung dar. (red)