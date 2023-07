Rückblick Damals: Nesslauer Flotte lief aus – für die Jungfernfahrt wurde eigens ein Becken gebaut Aus vergangenen Zeiten – das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor hundert, fünfzig, zwanzig oder zehn Jahren im Toggenburg passiert?

Die drei Schüler von Lehrer Lukas Heim fanden vor allem die technische Seite des Baus interessant. Bild: PD

Vor hundert Jahren

4. Juli: Wattwil. Die Zöglinge der evangelischen Dorfschule und deren Eltern sind heute ebenso ärgerlich über die Wetterlaunen, wie es die Bauern, die gerne ihr Heu ins Trockene brächten, seit Wochen sind. Am Sonntagabend kündigte das Trommlerkorps der Schule durch den Zapfenstreich an, dass der ersehnte Schulausflug am Montag vor sich gehen soll. Einige Stunden später fing es an zu regnen, und als am Montag früh gegen 5 Uhr der Schulrat sich auf der Thurbrücke versammelte, um über die Ausführung des Ausfluges den letzten Entscheid zu treffen, da war die Wetterlage so, dass er die Verantwortung nicht übernehmen zu können glaubte.

Statt auf die Reise mussten die Kinder betrübten Herzens in die Schule. Wenn sich das Wetter gebessert hätte, wäre die Fahrt heute unternommen worden. Aber diese Besserung ist nicht eingetreten. Auch heute war der Schulrat gegen 5 Uhr wieder auf der Thurbrücke versammelt, um die Wetterlage zu prüfen. Wieder ein ungünstiges Ergebnis und neue Enttäuschung bei Schulkindern und Eltern, die sich nun schon zum zweiten Male vergeblich gerüstet und gefreut hatten. Hoffentlich wird die Geduld aller nicht mehr auf eine zu harte Probe gespannt; auch der Schulrat ist ja nicht zu beneiden, der jeden Morgen so früh schon aus den Federn muss.

Vor fünfzig Jahren

29. Juni: Wattwil. 655 Teilnehmer meldeten sich beim Internationalen Volksmarsch Kaltbrunn an. Das Wetter war nicht gerade einladend, und Petrus musste Regenschirme verteilen. Dies tat allerdings dem Sportgeist keinen grossen Abbruch: die Gestarteten kamen ans Ziel und hatten ihren Plausch. Etwa dreissig Unentwegte versuchten, die Strecke (13,2 km) im Laufschritt zu bewältigen.

Eine Rangliste wurde nicht erstellt, dagegen sei notiert, dass Franz Steiner, Setzerstift 2. Lehrjahr der Buwag, Wattwil, Schnellster war und diese Strecke in genau 48 Minuten zurücklegte – eine sehr gute Leistung, wenn man weiss, dass er erst 16 ½ Jährchen auf dem Buckel hat. Normalerweise wäre dieser Parcours für diesen Jahrgang zu schwer: Franz wollte es aber wissen!

Vor zwanzig Jahren

2. Juli: Nesslau. Im Rahmen des Werkunterrichts bauten drei Schüler der dritten Realklasse der Oberstufe Büelen in Nesslau ein Dampfboot. Rund 200 Stunden Arbeit waren nötig, bis die «Pinta», die «Niña» und die «Santa Maria» auf die Jungfernfahrt in einem eigens auf dem Schulareal aufgestellten Becken auslaufen konnten.

Vor zehn Jahren

5. Juli: Wattwil. Seit 2011 werden am Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg Solarteure ausgebildet. Nun konnte der 100. Teilnehmer sein Zertifikat für den bestandenen Lehrgang entgegennehmen. (red)